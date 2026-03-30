СМИ: США при атаке на Иран потратили годовой запас дорогих крылатых ракет
19:08 30.03.2026 (обновлено: 23:25 30.03.2026)
СМИ: США при атаке на Иран потратили годовой запас дорогих крылатых ракет
СМИ: США при атаке на Иран потратили годовой запас дорогих крылатых ракет - РИА Новости, 30.03.2026
СМИ: США при атаке на Иран потратили годовой запас дорогих крылатых ракет
Расход крылатых ракет для ударов Соединенных Штатов по Ирану уже превысил их годовой запас, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. РИА Новости, 30.03.2026
СМИ: США при атаке на Иран потратили годовой запас дорогих крылатых ракет

Bloomberg: США израсходовали более тысячи ракет JASSM с начала атак на Иран

© Фото : Master Sgt. Michael JacksonЗапуск ракеты JASSM-ER с истребителя F-16
Запуск ракеты JASSM-ER с истребителя F-16 - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Фото : Master Sgt. Michael Jackson
Запуск ракеты JASSM-ER с истребителя F-16. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Расход крылатых ракет для ударов Соединенных Штатов по Ирану уже превысил их годовой запас, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
"США также запустили <...> свыше тысячи <...> ракет JASSM стоимостью 1,5 миллиона долларов каждая", — говорится в публикации.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
"Первые выстрелы". В США сделали заявление о начале новой мировой войны
Вчера, 16:45
Как отмечается, оружейная компания Lockheed Martin за год может произвести только 860 таких снарядов.
Ранее портал Intercept сообщал, что траты Вашингтона на военную операцию могут достичь триллионов долларов, а расплачиваться придется внукам и правнукам американцев.
США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Так, в первый же день под удар попала школа для девочек на юге страны. Исламская республика в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
"Выходит за рамки". В США ужаснулись последствиям атаки на Иран
Вчера, 15:13
 
