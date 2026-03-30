16:32 30.03.2026 (обновлено: 16:35 30.03.2026)
Суд в США освободил одну из задержанных у военной базы россиянок
Суд в США освободил одну из задержанных у военной базы россиянок

Суд в США освободил одну из задержанных у военной базы в Калифорнии россиянок

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Федеральный суд в Калифорнии постановил немедленно освободить из-под стражи гражданку России Кристину, которую задержали в январе после инцидента на военной базе "Кэмп-Пендлтон", выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.
Ранее РИА Новости сообщало, что Кристина и Наталия, которые находятся в иммиграционном центре Сан-Диего почти три месяца, 18 марта подали жалобы в федеральный суд, оспаривая законность своего содержания под стражей.
"Суд удовлетворяет ходатайство... и постановляет ответчикам немедленно освободить заявительницу из-под стражи", - говорится в решении судьи.
Как следует из материалов дела, Кристина въехала в США в декабре 2022 года и сразу была задержана. Спустя несколько дней ее отпустили под иммиграционный контроль.
Однако 17 января 2026 года ее снова взяли под стражу на территории базы морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в Сан-Диего. По словам россиянки, она заехала на объект, чтобы воспользоваться туалетом.
После этого инцидента ее поместили в центр содержания иммигрантов Otay Mesa. Суд признал, что власти США нарушили права россиянки, так как ей не объяснили причины аннулирования прежних условий освобождения и не дали возможности оспорить арест.
Стороны обязаны до 1 апреля подтвердить исполнение решения об освобождении, и дело должно быть официально закрыто, выяснило РИА Новости.
В то же время суд по делу Наталии аналогичного решения пока не вынес: ее жалоба рассматривается в стандартном порядке.
В январе посольство РФ в США подтвердило задержание в Калифорнии двух гражданок России после "несанкционированного въезда" на военную базу "Кэмп Пендлтон". По данным СМИ, девушки могли попасть на её территорию по ошибке, следуя указаниям навигатора.
