Рейтинг@Mail.ru
СМИ: морпеха в США обвинили в краже вооружения с военной базы - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 30.03.2026 (обновлено: 15:49 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/ssha-2083770759.html
СМИ: морпеха в США обвинили в краже вооружения с военной базы
2026-03-30T15:46:00+03:00
2026-03-30T15:49:00+03:00
в мире
сша
калифорния
сан-диего
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083225447_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_21c97622dd89612e5dee43e14517ee05.jpg
https://ria.ru/20251031/ssha-2052211894.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083225447_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_5f067b9e3e05a6dc2571896c5b2ea0c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
СМИ: морпеха в США обвинили в краже вооружения с военной базы

Американский морпех обвиняется в краже и сбыте вооружения с военной базы

© AP Photo / Stephen B. MortonАмериканские военные перед посадкой в самолет
Американские военные перед посадкой в самолет - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© AP Photo / Stephen B. Morton
Американские военные перед посадкой в самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Военнослужащий корпуса морской пехоты США обвиняется в краже и дальнейшей перепродаже вооружений с военной базы "Кэмп-Пендлтон" в штате Калифорния, пишет издание Los Angeles Times со ссылкой на судебные материалы.
"Морпех США, ранее дислоцировавшийся на (военной базе - ред.) "Кэмп-Пендлтон", в настоящее время находится под стражей в федеральном исправительном учреждении. Он обвиняется в краже боевого оружия... с целью его последующей перепродажи", - говорится в публикации.
Издание пишет, что в период между февралем 2022 года и ноябрем 2025 года капрал Эндрю Амарильяс использовал свое положение технического специалиста в пехотном училище на базе в округе Сан-Диего для кражи военной собственности. Со ссылкой на власти Los Angeles Times пишет, что военнослужащий перевозил украденное вооружение в свой родной штат Аризона для продажи своим подельникам.
По информации Los Angeles Times, Амарильяс смог украсть не менее одного противотанкового ракетного комплекса Javelin, а также коробки с патронами M855A1, M80A1 и M855. Власти утверждают, что, в одном случае, он предложил подельнику 30 коробок с патронами (около 25 тысяч пуль). Отмечается, что за период примерно в две недели морпех украл и продал 66 коробок с патронами.
Газета пишет, что часть боеприпасов была куплена у подельников Амарильяса агентами под прикрытием.
Свою вину Амарильяс не признал.
В миреСШАКалифорнияСан-Диего
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала