СМИ: морпеха в США обвинили в краже вооружения с военной базы
2026-03-30T15:46:00+03:00
Американский морпех обвиняется в краже и сбыте вооружения с военной базы
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Военнослужащий корпуса морской пехоты США обвиняется в краже и дальнейшей перепродаже вооружений с военной базы "Кэмп-Пендлтон" в штате Калифорния, пишет издание Los Angeles Times
со ссылкой на судебные материалы.
"Морпех США
, ранее дислоцировавшийся на (военной базе - ред.) "Кэмп-Пендлтон", в настоящее время находится под стражей в федеральном исправительном учреждении. Он обвиняется в краже боевого оружия... с целью его последующей перепродажи", - говорится в публикации.
Издание пишет, что в период между февралем 2022 года и ноябрем 2025 года капрал Эндрю Амарильяс использовал свое положение технического специалиста в пехотном училище на базе в округе Сан-Диего
для кражи военной собственности. Со ссылкой на власти Los Angeles Times пишет, что военнослужащий перевозил украденное вооружение в свой родной штат Аризона
для продажи своим подельникам.
По информации Los Angeles Times, Амарильяс смог украсть не менее одного противотанкового ракетного комплекса Javelin, а также коробки с патронами M855A1, M80A1 и M855. Власти утверждают, что, в одном случае, он предложил подельнику 30 коробок с патронами (около 25 тысяч пуль). Отмечается, что за период примерно в две недели морпех украл и продал 66 коробок с патронами.
Газета пишет, что часть боеприпасов была куплена у подельников Амарильяса агентами под прикрытием.
Свою вину Амарильяс не признал.