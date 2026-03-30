"Выходит за рамки". В США ужаснулись последствиям атаки на Иран - РИА Новости, 30.03.2026
15:13 30.03.2026
"Выходит за рамки". В США ужаснулись последствиям атаки на Иран
© AP Photo / Vahid Salemi — Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Соединенный Штаты не могут себе позволить войну против Ирана, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X, комментируя уровень госдолга Вашингтона.
"Наши действия сами по себе достаточно безрассудны, но эскалация войны, в которой мы не можем победить и которую не можем себе позволить, вдвойне безответственна, учитывая, что она приводит к резкому подорожанию нефти", — написал он.
По словам эксперта, цена агрессии Вашингтона простив Тегерана "непомерно высока, поскольку ее стоимость, как в крови, так и в средствах, выходит за все рамки".
Американский Минфин 19 марта сообщил, что госдолг Штатов впервые в истории превысил отметку в 39 триллионов долларов.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Согласно последнему докладу международного рейтингового агентства Fitch Ratings, если этот морской проход будет закрыт три месяца, то средняя цена нефти марки Brent достигнет 100 долларов за баррель, а если полгода — 120 долларов. Девятого марта ее стоимость поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022-го.
