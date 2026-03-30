Некоторые демократы хотят мира на Украине, заявила конгрессвумен Луна

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Члены и сторонники Демократической партии Соединенных Штатов хотят урегулирования украинского конфликта и готовы к диалогу со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт, считает республиканская конгрессвумен Анна Паулина Луна.
"Дипломатия и мир восторжествуют. Хорошая новость в том, что некоторые некоррумпированные демократы хотят мира на Украине и открыты для дискуссий со всеми вовлеченными сторонами", - написала она в соцсети X.
"Им же хуже", - добавила конгрессвумен.
Пятеро российских законодателей на прошлой неделе встречались с коллегами из конгресса США и чиновниками американской администрации. Это была первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против России.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Соединенные Штаты хотят увидеть завершение конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
