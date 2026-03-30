14:43 30.03.2026
WSJ: США ускоряют разработку дешевых ракет-перехватчиков
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США и их союзники ускоряют разработку более дешевых ракет-перехватчиков на фоне конфликта с Ираном, который показал, насколько невыгодно сбивать дешевые беспилотники боеприпасами стоимостью в миллионы долларов, пишет Wall Street Journal.
Как отмечает газета, американские военные сейчас применяют против иранских дронов ракеты, цена которых может превышать миллион долларов за единицу. На этом фоне стартапы и крупные оборонные компании пытаются наладить выпуск более дешевых решений стоимостью в десятки тысяч долларов.
Издание приводит в пример компанию Perseus Defense, основанную бывшим инженером NASA Джейсоном Корнелиусом. По его словам, фирма разрабатывает малую ракету, которая может стоить около 10 тысяч долларов. Компания пытается создать более компактный, дешевый и быстрый в производстве аналог ракеты AIM-9 Sidewinder, давно стоящей на вооружении США.
Газета подчеркивает, что войны на Ближнем Востоке и на Украине наглядно показали ограниченность запасов высокоточных и дорогих перехватчиков, включая ракеты Patriot, которые все чаще приходится расходовать на массово производимые беспилотники стоимостью всего в несколько тысяч долларов.
По оценке бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона по бюджету Элейн Маккаскер, которую приводит издание, только за первые четыре дня войны Пентагон мог израсходовать около 5,7 миллиарда долларов на перехват иранских баллистических ракет и дронов. Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, также тратят миллионы долларов на запуск ракет Patriot и авиационных боеприпасов для борьбы с иранскими беспилотниками.
Wall Street Journal пишет, что Пентагон и зарубежные партнеры США уже ищут более доступные решения вне рамок традиционной оборонной промышленности. Начальник закупочного направления по огневым средствам сухопутных войск США генерал-лейтенант Фрэнк Лозано ранее заявил на слушаниях в сенате, что новые небольшие компании дают военному ведомству дополнительные варианты с точки зрения цены и масштабируемости.
По данным издания, новые проекты предлагают ракеты стоимостью в низком диапазоне десятков тысяч долларов, которые можно выпускать быстрее за счет готовых гражданских компонентов, автоматизации и 3D-печати. При этом эксперты предупреждают, что большинство таких систем пока не проверены в боевых условиях и в основном подходят лишь для ближней обороны, заметно уступая дорогим перехватчикам по дальности, скорости и точности.
"Оказались не готовы". Решение Ирана вызвало панику в США
18 марта, 12:47
 
