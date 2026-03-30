Задержанные в США россиянки оспаривают свой арест в суде

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Две россиянки, задержанные после въезда на военную базу США "Кэмп Пендлтон" в Калифорнии, подали жалобы в федеральный суд, оспаривая законность своего содержания под стражей, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.

Как выяснило РИА Новости, суд принял обращения и потребовал от властей США объяснить основания их задержания. Ответ уже поступил в материалы дел, теперь заявительницы могут представить свои возражения. После этого суд перейдёт к рассмотрению по существу и вынесет решение без проведения слушаний.