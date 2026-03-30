Двух россиянок уже три месяца удерживают под стражей в США

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Двух россиянок, которых задержали после заезда на территорию американской военной базы "Кэмп Пендлтон" в Калифорнии, уже более трех месяцев удерживают в иммиграционном центре в Сан-Диего, выяснило РИА Новости.

Кристина и Наталия по-прежнему значатся как находящиеся под стражей, они находятся все в том же иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в Калифорнии, проверил корреспондент РИА Новости.

Из публикаций Наталии в социальных сетях известно, что она переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище. В апреле 2023 года, по её словам, она получила разрешение на работу, которое необходимо обновлять раз в два года.