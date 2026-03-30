ВС России бьют прямо в момент обнаружения ВСУ, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Штатные отечественные средства связи позволяют наносить удары практически в момент обнаружения противника, сообщило Минобороны России.
В ходе воздушной разведки были обнаружены площадки запуска БПЛА ВСУ, терроризировавшие приграничные районы Белгородской области. На огневую позицию выдвинулся расчёт БМ-21 и 40 реактивными снарядами калибра 122 миллиметра пункты управления, точки запуска и позиции противника были поражены, добавили в Минобороны РФ.
"С расчётами БПЛА и реактивной артиллерии налажена устойчивая связь штатными отечественными средствами. Это позволяет наносить удары оперативно, практически в момент обнаружения противника", - подчеркнули в российском военном ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что объективный контроль местности транслируется в прямом эфире на командных пунктах за счёт оптоволоконного интернет соединения, а также спутниковой связи отечественного производства.
В российском военном ведомстве заявили, что нанесение огневого поражения по позициям операторов беспилотников ВСУ является одной из ключевых задач в ходе расширения буферной зоны безопасности.
"Благодаря оттеснению противника от государственной границы удаётся минимизировать риски появления вражеских БПЛА и сократить количество атак на приграничные районы Белгородской области", - отметили в Минобороны РФ.
