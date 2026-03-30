Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 30.03.2026 (обновлено: 14:25 01.04.2026)
https://ria.ru/20260330/sputnik-2084271603.html
Sputnik начинает сотрудничество с египетским аналитическим центром
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084270001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02dd7872a6b0aef9e3bb18c343e6c183.jpg
https://ria.ru/20260321/nagrada-2082159846.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084270001_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_6565ebbb13bcaf2a5ab55492146a51b1.jpg
1920
1920
true
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 марта – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило меморандум о взаимопонимании с Азиатским центром исследований и перевода, одним из ведущих научно-исследовательских центров в Египте. Подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор Азиатского центра исследований и перевода Ахмед Мустафа.
Меморандум о взаимопонимании стал первым документом о сотрудничестве Sputnik с профильным египетским аналитическим центром, дальнейшее партнёрство будет направлено на развитие профессиональных связей и обмен информацией в сфере медиа и коммуникаций.
Ахмед Мустафа подчеркнул в рамках церемонии подписания: "Мы высоко ценим возможность сотрудничества со Sputnik и уверены, что это партнёрство станет важным шагом в развитии и расширении международного диалога. Подписанный меморандум укрепляет гуманитарные и информационные связи между Египтом и Россией, а также открывает новые перспективы для совместных инициатив".
"Подписание меморандума с Азиатским центром исследований и перевода открывает новые возможности для углубления сотрудничества с академическим и экспертным сообществом Египта. Мы видим большой потенциал в совместных образовательных и аналитических проектах, особенно в условиях трансформации глобального медиапространства, где страны Глобального юга играют всё более значимую роль", — отметил Василий Пушков.
Азиатский центр исследований и переводарасположен в Каире и специализируется на научных исследованиях, переводе и образовательных программах, направленных на развитие межкультурной коммуникации и академического обмена.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала