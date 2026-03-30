Sputnik начинает сотрудничество с египетским аналитическим центром

МОСКВА, 30 марта – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило меморандум о взаимопонимании с Азиатским центром исследований и перевода, одним из ведущих научно-исследовательских центров в Египте. Подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и директор Азиатского центра исследований и перевода Ахмед Мустафа.

Меморандум о взаимопонимании стал первым документом о сотрудничестве Sputnik с профильным египетским аналитическим центром, дальнейшее партнёрство будет направлено на развитие профессиональных связей и обмен информацией в сфере медиа и коммуникаций.

Ахмед Мустафа подчеркнул в рамках церемонии подписания: "Мы высоко ценим возможность сотрудничества со Sputnik и уверены, что это партнёрство станет важным шагом в развитии и расширении международного диалога. Подписанный меморандум укрепляет гуманитарные и информационные связи между Египтом и Россией, а также открывает новые перспективы для совместных инициатив".

"Подписание меморандума с Азиатским центром исследований и перевода открывает новые возможности для углубления сотрудничества с академическим и экспертным сообществом Египта. Мы видим большой потенциал в совместных образовательных и аналитических проектах, особенно в условиях трансформации глобального медиапространства, где страны Глобального юга играют всё более значимую роль", — отметил Василий Пушков.