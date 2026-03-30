В Совбезе раскрыли, как борьба талибов с наркотиками повлияет на Россию

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Правительство талибов продолжает борьбу с наркотиками, и можно полагать, что все меньше опиатов из Афганистана будет поступать в Россию, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"Еще в апреле 2022 года верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада издал указ, в соответствии с которым посевы опиумного мака, производство опия, а также оборот наркосодержащих растений были строжайше запрещены. В результате уже в 2023 году резко, более чем на 90%, сократились как площади посевов опийного мака, так и объемы сопутствующего наркопроизводства", - сказал Гребенкин в интервью aif.ru.
В январе 2026 года Кабул посетила делегация ООН во главе с заместителем генерального секретаря по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло, которая высоко оценила ситуацию с безопасностью и успехи властей Афганистана в борьбе с наркотиками, добавил замсекретаря СБ РФ.
"Талибское правительство и далее продолжает усилия на данном направлении. В частности, в прошлом месяце СМИ сообщили, что власти Афганистана ужесточили наказание за производство, распространение и употребление наркотиков, введя специальные статьи в новый уголовный кодекс. Все вышесказанное позволяет с определенной осторожностью полагать снижение рисков поступления афганских опиатов в незаконный наркооборот на территории России", - отметил Гребенкин.