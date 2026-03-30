Три страны могут создать консорциум по поставкам через Ормуз, пишет Reuters

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Турция, Египет и Саудовская Аравия могут создать консорциум для управления потоками нефти через Ормузский пролив, передает агентство Reuters со ссылкой на два пакистанских источника.
По словам одного из источников, предложения, в том числе от Египта, были ранее направлены в Белый дом и подразумевали структуру сборов, схожую с той, что действует в Суэцком канале.
"Турция, Египет и Саудовская Аравия могут сформировать консорциум для управления потоками нефти через этот водный путь", - говорится в материале Рейтер.
По данным агентства, данные страны попросили Пакистан также принять в нем участие. При этом, по словам другого источника, Исламабаду официально не предлагали присоединиться к инициативе, и страна не будет этого делать.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсудили в Исламабаде возможные пути прекращения конфликта между США и Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Иран. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
