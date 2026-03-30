Три страны могут создать консорциум по поставкам через Ормуз, пишет Reuters - РИА Новости, 30.03.2026
07:01 30.03.2026
Три страны могут создать консорциум по поставкам через Ормуз, пишет Reuters
Три страны могут создать консорциум по поставкам через Ормуз, пишет Reuters - РИА Новости, 30.03.2026
Три страны могут создать консорциум по поставкам через Ормуз, пишет Reuters
Турция, Египет и Саудовская Аравия могут создать консорциум для управления потоками нефти через Ормузский пролив, передает агентство Reuters со ссылкой на два... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T07:01:00+03:00
2026-03-30T07:01:00+03:00
https://ria.ru/20260321/iran-2082170147.html
https://ria.ru/20260327/krizis-2083133316.html
https://ria.ru/20260328/bankrotstvo-2083359748.html
сша
египет
иран
саудовская аравия
в мире, сша, египет, иран, саудовская аравия
В мире, США, Египет, Иран, Саудовская Аравия
Три страны могут создать консорциум по поставкам через Ормуз, пишет Reuters

Reuters: Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать консорциум по нефти

Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Турция, Египет и Саудовская Аравия могут создать консорциум для управления потоками нефти через Ормузский пролив, передает агентство Reuters со ссылкой на два пакистанских источника.
По словам одного из источников, предложения, в том числе от Египта, были ранее направлены в Белый дом и подразумевали структуру сборов, схожую с той, что действует в Суэцком канале.
Пожар на нефтяном терминале в Фуджейре, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
СМИ: энергокризис из-за агрессии против Ирана может растянуться на годы
21 марта, 18:17
"Турция, Египет и Саудовская Аравия могут сформировать консорциум для управления потоками нефти через этот водный путь", - говорится в материале Рейтер.
По данным агентства, данные страны попросили Пакистан также принять в нем участие. При этом, по словам другого источника, Исламабаду официально не предлагали присоединиться к инициативе, и страна не будет этого делать.
Источники сообщили, что предложение о создании консорциума обсуждалось с США и Ираном. Кроме того, отмечается, что начальник штаба пакистанской армии фельдмаршал Асим Мунир регулярно контактировал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Пакистан, Саудовская Аравия, Турция и Египет обсудили в Исламабаде возможные пути прекращения конфликта между США и Ираном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
С ядерным привкусом: определился худший сценарий мирового кризиса
27 марта, 08:00
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Иран. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Мир готовят к банкротству США
28 марта, 08:00
 
