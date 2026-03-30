США нарастили численность войск на Ближнем Востоке до 50 тысяч, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Численность американских войск в ближневосточном регионе достигла 50 тысяч, утверждает газета New York Times.
"Обычно в регионе, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, Сирии, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, на базах и кораблях в любой момент времени находится около 40 тысяч американских военнослужащих. Но после того как Трамп развязал войну с Ираном, их число превысило 50 тысяч", — говорится в публикации.
Трамп оказался прав — и это прекрасно для России
Вчера, 08:00
Издание, в частности, упоминает порядка двух тысяч американских десантников. Так, ожидается, что они будут находиться в зоне досягаемости Ирана, хотя их точное местоположение не раскрывается. Предположительно, солдаты примут участие либо в захвате острова Харк, либо в другой военной операции совместно с пехотинцами.
Ради Китая Трамп закончит войну в Иране
Вчера, 08:00
При этом, как сообщили газете военные эксперты, даже 50 тысяч военнослужащих — это слишком мало для проведения крупной наземной операции. Иран занимает почти треть территории континентальной части Соединенных Штатов, а его население составляет около 93 миллионов человек. По мнению аналитиков, захватить и удержать такую огромную и сложную страну с помощью имеющегося контингента практически невозможно.
В субботу Центральное командование Вооруженных сил США заявило о прибытии на Ближний Восток десантного корабля ВМС USS Tripoli.
Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.