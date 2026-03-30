Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 30.03.2026 (обновлено: 02:44 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/smi-2083656473.html
США нарастили численность войск на Ближнем Востоке до 50 тысяч, пишут СМИ
Численность американских войск в ближневосточном регионе достигла 50 тысяч, утверждает газета New York Times. РИА Новости, 30.03.2026
в мире
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151840/62/1518406205_0:118:2400:1468_1920x0_80_0_0_5a5e2399038fa003d8d1429be255786d.jpg
https://ria.ru/20260329/tramp-2083530513.html
https://ria.ru/20260329/tramp-2083523625.html
https://ria.ru/20260327/krizis-2083133316.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151840/62/1518406205_58:0:2306:1686_1920x0_80_0_0_7a52e1ab0a1c4572ff09f7e55331af5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Hussein MallaАмериканский военный на Ближнем Востоке
Американский военный на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Американский военный на Ближнем Востоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Численность американских войск в ближневосточном регионе достигла 50 тысяч, утверждает газета New York Times.
«

"Обычно в регионе, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, Сирии, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, на базах и кораблях в любой момент времени находится около 40 тысяч американских военнослужащих. Но после того как Трамп развязал войну с Ираном, их число превысило 50 тысяч", — говорится в публикации.

Издание, в частности, упоминает порядка двух тысяч американских десантников. Так, ожидается, что они будут находиться в зоне досягаемости Ирана, хотя их точное местоположение не раскрывается. Предположительно, солдаты примут участие либо в захвате острова Харк, либо в другой военной операции совместно с пехотинцами.
При этом, как сообщили газете военные эксперты, даже 50 тысяч военнослужащих — это слишком мало для проведения крупной наземной операции. Иран занимает почти треть территории континентальной части Соединенных Штатов, а его население составляет около 93 миллионов человек. По мнению аналитиков, захватить и удержать такую огромную и сложную страну с помощью имеющегося контингента практически невозможно.
В субботу Центральное командование Вооруженных сил США заявило о прибытии на Ближний Восток десантного корабля ВМС USS Tripoli.
Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
В миреСШАИранБлижний ВостокДональд ТрампВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала