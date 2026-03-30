В ВолгГМУ доказали смертельную опасность смартфонов

ВОЛГОГРАД, 30 мар – РИА Новости. Эксперимент, проведенный на кафедре микробиологии Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ), показал, что на поверхности мобильного устройства могут находиться опасные микроорганизмы, в частности золотистый стафилококк и синегнойная палочка, которые могут привести к тяжелой болезни с летальным исходом, рассказали в учебном заведении.

"Обнаружены не только привычные микробы, представляющие нормальную микробиоту человека, но и клинически значимые патогенные штаммы - золотистый стафилококк и синегнойная палочка. Последняя, кстати, считается одной из самых опасных бактерий, поскольку способна размножаться даже на туалетном мыле и приводить к тяжелым инфекционным заболеваниям, включая пневмонию с летальным исходом", - приводятся слова завкафедрой микробиологии ВолгГМУ, главного внештатного специалиста Минздрава России по медицинской микробиологии ЮФО Ирины Степаненко в Telegram-канале университета.

По мнению ученого, бактерии, оказываются на поверхностях мобильных устройств благодаря повседневным привычкам людей. Они передаются через рукопожатия, при контакте кожи с дверными ручками и воздушно-капельным путем. Микроорганизмы, попадая на поверхность гаджета способны спокойно существовать несколько суток, уточнила специалист. Особенно активно они накапливаются в щелях между корпусом телефона и чехлом, куда затруднен доступ при обычной чистке.