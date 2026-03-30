Рейтинг@Mail.ru
СК возобновил извлечение тел мирных жителей у поселка Лесная Дача в ЛНР - РИА Новости, 30.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 30.03.2026 (обновлено: 13:22 30.03.2026)
https://ria.ru/20260330/sk-2083683202.html
СК возобновил извлечение тел мирных жителей у поселка Лесная Дача в ЛНР
СК возобновил извлечение тел мирных жителей у поселка Лесная Дача в ЛНР - РИА Новости, 30.03.2026
СК возобновил извлечение тел мирных жителей у поселка Лесная Дача в ЛНР
Российские следователи возобновили работы по извлечению тел мирных граждан, погибших в результате украинской агрессии, в месте массового захоронения у поселка... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T09:31:00+03:00
2026-03-30T13:22:00+03:00
россия
северодонецк
луганская народная республика
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083729610_0:0:910:512_1920x0_80_0_0_ef1c7e3d6d651ebfec26603066418ebf.jpg
https://ria.ru/20251009/severodonetsk-2047243496.html
https://ria.ru/20251015/lnr-2048332123.html
россия
северодонецк
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083729610_182:0:865:512_1920x0_80_0_0_11df5a5c249f4d5041101348605d0a7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, северодонецк, луганская народная республика, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Северодонецк, Луганская Народная Республика, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК возобновил извлечение тел мирных жителей у поселка Лесная Дача в ЛНР

СК возобновил извлечение тел из массового захоронения у Лесной Дачи в ЛНР

© Фото : Следственное управление СК России по ЛНРРоссийские следователи возобновили работы по извлечению тел мирных граждан у поселка Лесная Дача под Северодонецком в ЛНР
Российские следователи возобновили работы по извлечению тел мирных граждан у поселка Лесная Дача под Северодонецком в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Фото : Следственное управление СК России по ЛНР
Российские следователи возобновили работы по извлечению тел мирных граждан у поселка Лесная Дача под Северодонецком в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские следователи возобновили работы по извлечению тел мирных граждан, погибших в результате украинской агрессии, в месте массового захоронения у поселка Лесная Дача под Северодонецком в ЛНР, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В рамках уголовного дела, расследуемого ГСУ СК России по признакам преступлений… "применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов"… "геноцид", следователи центрального аппарата ведомства, Главного управления криминалистики, Судебно-экспертного центра и следственного управления СК РФ по ЛНР вновь приступили к работам по извлечению тел мирных граждан, погибших в результате украинской агрессии, в месте массового захоронения у поселка Лесная Дача под Северодонецком", - сказала она.
Петренко добавила, что работы возобновились с началом весеннего периода.
"Только в первый день офицеры ведомства извлекли 12 тел. Для идентификации их личности и установления причин смерти назначены судебные экспертизы, в том числе и медико-криминалистические", - сообщила она.
По данным СК, ранее на месте было обнаружено свыше 260 тел мирных жителей. При осмотре у многих были зафиксированы пулевые, осколочные ранения, минно-взрывные травмы, также отсутствовали конечности.
По словам представителя СК, когда российские военные в 2022 года вошли в Северодонецк, украинские националисты, отступая, расстреливали мирных жителей за их стремление стать гражданами России и за то, что они осмеливались получать гумпомощь. Многие северодончане, спасаясь, укрывались в подвалах, которые становились их последним пристанищем. Дорога к братской могиле у поселка Лесная Дача, благодаря своей относительной безопасности, позволяла местным жителям приносить сюда тела своих близких и знакомых, предавать их земле в общей могиле.
"Офицеры ведомства, проанализировав данные, полагают, что в данном месте массового захоронения могут находиться еще порядка 300 тел", - добавила Петренко.
РоссияСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала