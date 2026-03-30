СК возобновил извлечение тел мирных жителей у поселка Лесная Дача в ЛНР

Российские следователи возобновили работы по извлечению тел мирных граждан у поселка Лесная Дача под Северодонецком в ЛНР

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские следователи возобновили работы по извлечению тел мирных граждан, погибших в результате украинской агрессии, в месте массового захоронения у поселка Лесная Дача под Северодонецком в ЛНР, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В рамках уголовного дела, расследуемого ГСУ СК России по признакам преступлений… "применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов"… "геноцид", следователи центрального аппарата ведомства, Главного управления криминалистики, Судебно-экспертного центра и следственного управления СК РФ по ЛНР вновь приступили к работам по извлечению тел мирных граждан, погибших в результате украинской агрессии, в месте массового захоронения у поселка Лесная Дача под Северодонецком", - сказала она.

Петренко добавила, что работы возобновились с началом весеннего периода.

"Только в первый день офицеры ведомства извлекли 12 тел. Для идентификации их личности и установления причин смерти назначены судебные экспертизы, в том числе и медико-криминалистические", - сообщила она.

По данным СК, ранее на месте было обнаружено свыше 260 тел мирных жителей. При осмотре у многих были зафиксированы пулевые, осколочные ранения, минно-взрывные травмы, также отсутствовали конечности.

По словам представителя СК, когда российские военные в 2022 года вошли в Северодонецк , украинские националисты, отступая, расстреливали мирных жителей за их стремление стать гражданами России и за то, что они осмеливались получать гумпомощь. Многие северодончане, спасаясь, укрывались в подвалах, которые становились их последним пристанищем. Дорога к братской могиле у поселка Лесная Дача, благодаря своей относительной безопасности, позволяла местным жителям приносить сюда тела своих близких и знакомых, предавать их земле в общей могиле.