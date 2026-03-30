Воздух в Москве в понедельник прогреется до плюс 19 градусов - РИА Новости, 30.03.2026
08:43 30.03.2026
Воздух в Москве в понедельник прогреется до плюс 19 градусов
михаил леус
Воздух в Москве в понедельник прогреется до плюс 19 градусов

Температура до плюс 20 градусов ожидается в московском регионе в понедельник

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Воздух в Москве в понедельник прогреется до плюс 19 градусов, по области - до плюс 20 градусов, суточный рекорд температуры для 30 марта в столице может обновиться, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать барический гребень антициклона, вытянувшийся с северо-востока. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность без осадков. По-прежнему очень тепло с претензией на суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Днем в Москве плюс 17 - плюс 19 градусов, по области от 15 до 20 градусов тепла", - рассказал Леус.
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Март в Москве начал опережать рекордный температурный режим 2007 года
Вчера, 08:10
Синоптик отметил, что такая температура может оказаться выше суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который для 30 марта в Москве составляет плюс 17,5 градусов и держится с 2007 года.
"Ветер сегодня северо-восточный, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", - заключил Леус.
Нарциссы - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Биолог предупредил о цветах, вызывающих головные боли
Вчера, 05:05
 
