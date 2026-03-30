https://ria.ru/20260330/sinoptik-2083676523.html
Воздух в Москве в понедельник прогреется до плюс 19 градусов - РИА Новости, 30.03.2026
Воздух в Москве в понедельник прогреется до плюс 19 градусов, по области - до плюс 20 градусов, суточный рекорд температуры для 30 марта в столице может... РИА Новости, 30.03.2026
общество
москва
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076703080_0:157:3240:1980_1920x0_80_0_0_baf5c1945b834bc2b316ef5a69a70203.jpg
https://ria.ru/20260330/moskva-2083673912.html
https://ria.ru/20260330/biolog-2083663371.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076703080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06fb46109b3bd34dbd20feb23e4cf1e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Температура до плюс 20 градусов ожидается в московском регионе в понедельник
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Воздух в Москве в понедельник прогреется до плюс 19 градусов, по области - до плюс 20 градусов, суточный рекорд температуры для 30 марта в столице может обновиться, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать барический гребень антициклона, вытянувшийся с северо-востока. В Москве
и окрестностях ожидается переменная облачность без осадков. По-прежнему очень тепло с претензией на суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Днем в Москве плюс 17 - плюс 19 градусов, по области от 15 до 20 градусов тепла", - рассказал Леус
Синоптик отметил, что такая температура может оказаться выше суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который для 30 марта в Москве составляет плюс 17,5 градусов и держится с 2007 года.
"Ветер сегодня северо-восточный, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы", - заключил Леус.