Воздух в Москве в понедельник прогреется до плюс 19 градусов

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Воздух в Москве в понедельник прогреется до плюс 19 градусов, по области - до плюс 20 градусов, суточный рекорд температуры для 30 марта в столице может обновиться, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать барический гребень антициклона, вытянувшийся с северо-востока. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность без осадков. По-прежнему очень тепло с претензией на суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Днем в Москве плюс 17 - плюс 19 градусов, по области от 15 до 20 градусов тепла", - рассказал Леус

Синоптик отметил, что такая температура может оказаться выше суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который для 30 марта в Москве составляет плюс 17,5 градусов и держится с 2007 года.