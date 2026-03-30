Юрист рассказал, какой штраф грозит Киркорову за курение в аэропорту - РИА Новости, 30.03.2026
13:16 30.03.2026
Юрист рассказал, какой штраф грозит Киркорову за курение в аэропорту
Юрист рассказал, какой штраф грозит Киркорову за курение в аэропорту

Курбаков: Киркорову грозит штраф до 1,5 тыс руб за курение в аэропорту Барнаула

Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Штраф до 1,5 тысяч рублей грозит народному артисту России Филиппу Киркорову за курение в неположенном месте в здании аэропорта Барнаула, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.
"В случае подтверждения факта курения в неположенном месте в аэропорту Филипп Киркоров может быть привлечён к административной ответственности с наложением штрафа в установленном законом размере - до 1500 рублей", - сказал юрист, добавив, что нижняя планка штрафа - 500 рублей.
Сотрудники транспортной полиции Алтайского края проводят проверку по видео, на котором запечатлен Киркоров, курящий в аэропорту, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ведомства. Артист прилетел в Барнаул, чтобы дать концерт, с сигаретой его запечатлел местный житель.
Как рассказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская, Киркоров уже связался со службами аэропорта Барнаула, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте. По словам Успенской, он сделал это из-за усталости после смены часовых поясов.
