Юрист рассказал, какой штраф грозит Киркорову за курение в аэропорту

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Штраф до 1,5 тысяч рублей грозит народному артисту России Филиппу Киркорову за курение в неположенном месте в здании аэропорта Барнаула, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.

Как рассказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская, Киркоров уже связался со службами аэропорта Барнаула, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте. По словам Успенской, он сделал это из-за усталости после смены часовых поясов.