ВСУ потеряли до 265 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 30.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 30.03.2026 (обновлено: 12:30 30.03.2026)
ВСУ потеряли до 265 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за минувшие сутки потеряли до 265 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.03.2026
Боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 265 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новодмитровка, Новая Сечь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Шевченково, Терновая и Покаляное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
