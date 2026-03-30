ВСУ потеряли до 265 военных в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 265 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новодмитровка, Новая Сечь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Шевченково, Терновая и Покаляное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
