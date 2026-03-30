Представителя "Блока Юлии Тимошенко" заподозрили в коррупции

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании представителя "Блока Юлии Тимошенко" в Харьковской области Сергея Пономаренко, а также главы межрегионального офиса "Леса Украины" по подозрению в коррупции.
"Ликвидировали в Харьковской области масштабную противоправную схему, которую организовали руководитель филиала крупного государственного предприятия и глава местной ячейки одной из известных политических партий. По материалам дела, политик действовал совместно с главой межрегионального офиса "Леса Украины", его подчиненным и посредником", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По информации спецслужбы, фигуранты брали взятки с предпринимателей, которые выигрывали биржевые торги на закупку промышленной древесины из государственного лесхоза.
"Задокументировано, как злоумышленники требовали у предпринимателя 1,3 миллиона гривен (29,6 тысячи долларов – ред.) за отгрузку ему почти 200 кубометров ценных пород древесины. Чтобы скрыть преступление должностные лица государственного лесхоза вносили недостоверные сведения в отчетную документацию", - отметили в СБУ.
В ведомстве уточнили, что фигурантам предъявлены обвинения в получении неправомерной выходы и завладении имуществом. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Имен подозреваемых при этом мне называют. По информации Telegram-канала издания "Время.ua", один из фигурантов – глава Харьковского областного отделения "Блока Юлии Тимошенко" Сергей Пономаренко.