Дипломат Сафронков: Россия предложила метод решения вопроса иранского атома

Спецпредставитель министра иностранный дел России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков рассказал в интервью РИА Новости о том, какие усилия предпринимает Россия для урегулирования кризиса в Персидском заливе и оценил перспективы претворения в жизнь мирного плана США по Сектору Газа.
– Москва неоднократно говорила, что готова выступить в качестве посредника в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке. Поступали ли соответствующие предложения от государств Ближнего Востока или других стран? Работает ли Россия над проведением прямых переговоров между государствами региона, Ираном, США и Израилем?
– Москва не только подтверждает готовность к осуществлению посреднической миссии, но уже предпринимает соответствующие шаги. Об этом неоднократно, в том числе публично заявляли и президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров. Мы поддерживаем постоянные, практически ежедневные контакты со всеми без исключения сторонами, призывая отказаться от тупиковой военной конфронтации, начать политический процесс урегулирования. Более того, предлагаем конкретные варианты снятия озабоченностей в отношении ядерного досье Ирана.
В логике наших усилий идут мирные инициативы ряда региональных государств, в частности Турции, Египта и Пакистана, которые мы активно поддерживаем. Надо извлекать уроки из истории, а они состоят в том, что все попытки силового решения региональных проблем приводили к их многократному осложнению и вместо стабильности и обещанного "демократического ренессанса" генерировали новые кризисы и обостряли застаревшие.
Внерегиональным странам следует прекратить вмешиваться в дела Ближнего Востока, расстаться с колониальными фобиями и вместо этого согласованно работать на базе таких принципов, как поощрение к диалогу, дипломатическому решению разногласий, созданию архитектуры безопасности, добрососедству, взаимовыгодному сотрудничеству. Именно на такой основе мы осуществляем наши посреднические усилия и готовы к взаимодействию со всеми ключевыми игроками. На столе остается российская концепция по мерам безопасности и доверия в Персидском заливе, которая получила одобрение всех государств региона. Очередная, уже третья война в Заливе не оставляет сомнений в императиве ее безотлагательной реализации.
– Как боевые действия на Ближнем Востоке отражаются на ситуации в секторе Газа? Планирует ли наша страна выступать с инициативой созыва международной конференции по кризису на Ближнем Востоке под эгидой ООН?
– Начну со второй части вопроса. Идея созыва международной конференции по Ближнему Востоку – это изначально инициатива Российской Федерации. Такой форум не просто получил поддержку подавляющего большинства государств мира, но и был закреплен в резолюции Совета Безопасности ООН 1850 и в целом ряде других решений СБ и Генеральной ассамблеи ООН. Созыв международной конференции при ее соответствующей подготовке – это идеальный вариант в плане запуска согласованной международной работы по комплексу проблем Ближнего Востока. Здесь считаю важным отметить, что в целом решение задачи урегулирования текущего кризиса в Заливе, да и других конфликтов зависит от скоординированности в действиях внешних игроков. Важно, чтобы все действовали по единым правилам игры и не руководствовались исключительно своей узкой повесткой дня.
Нет никаких сомнений, что боевые действия в Персидском заливе самым негативным образом сказываются на ситуации не только в Газе и ближневосточном урегулировании в его классическом понимании, но и на положении дел в регионе в целом. Отвлекают внимание и ресурсы, воспламеняют эмоции, дают повод тем, кто только и ищет возможности задействовать террористический инструментарий для подрыва стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами. Никто не должен забывать о политической ответственности за принятие решений и их последствия. Зачем, спрашивается, нужно было нападать на Иран в разгар переговорного процесса между представителями Тегерана и Вашингтона, который, по оценкам посредников, был близок к конкретным политическим развязкам?
– Насколько сейчас актуально проведение российско-арабского саммита, который должен был состояться в Москве в октябре 2025 года? Обсуждается ли новая дата мероприятия? Может ли оно стать площадкой для поиска решений по выходу из кризиса вокруг Ирана?
– Созыв российско-арабского саммита – задача очень актуальная, на все времена. Поскольку такой формат коллективного общения глав дружественных государств призван открыть перспективы дальнейшего взаимодействия в самых различных областях человеческой деятельности. Речь идет не только о политике и безопасности, кризисном урегулировании, но и огромном пласте экономических и гуманитарных направлений. Потенциал нашего сотрудничества безграничен и востребован для народов наших стран. Отсюда задача – тщательной подготовки такого ответственного мероприятия. Данный вопрос, включая новые сроки проведения саммита, в стадии активных согласований.
– Поддерживает ли Россия контакты с США по ситуации вокруг сектора Газа? Насколько они часты и конструктивны? Есть ли у нас взаимодействие с европейскими представителями по этому вопросу?
– Обратите внимание на реакцию президента Российской Федерации Владимира Путина в конце января 2026 года, как раз накануне визита в Россию президента Палестины Махмуда Аббаса. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что мы получили личное обращение президента США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе международной структуре – "Совету мира". Отдельно было акцентировано, что мы поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности. При этом президент России особо отметил, что главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на урегулировании палестино-израильского конфликта, основанном на соответствующих решениях ООН. Важно учитывать при этом нужды и пожелания палестинцев касательно реконструкции сектора Газа. В подтверждение этой констатации президент России Владимир Путин заявил, что, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы направить в "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных при прежней администрации США российских активов.
– Можно ли в свете конфликта на Ближнем Востоке говорить о том, что мирный план президента США Дональда Трампа по сектору Газа временно поставлен на паузу или вообще потерял смысл?
– План президента США Дональда Трампа смысла не потерял. Вопрос в его практической реализации. А с этим дело обстоит туго. Заслуга этой инициативы в том, что она позволила прекратить горячую фазу войны, хотя режим прекращения огня продолжает методично нарушаться, приводя к человеческим жертвам, прежде всего среди палестинцев. Кроме того, отсутствует прогресс в осуществлении других ключевых элементов американской инициативы, в частности размещение в секторе палестинского национального комитета и дислокация международных стабилизационных сил. Но опять же главное – стратегия урегулирования палестино-израильского конфликта. Она предполагает запуск переговорного процесса между сторонами по урегулированию комплекса вопросов окончательного статуса палестинских территорий в направлении реализации одобренной ООН двугосударственной формулы – создания независимого палестинского государства в Газе и на Западном берегу реки Иордан со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем. Успех любой мирной инициативы в сфере ближневосточного урегулирования будет измеряться достижением данной цели. В этом наша последовательная позиция, которая не поддается конъюнктурным изменениям.
– Справедливо ли говорить, что в нынешних условиях, особенно на фоне создания президентом США Дональдом Трампом "Совета мира", формат ближневосточного квартета окончательно себя исчерпал?
– Проблема в том, что еще при Джо Байдене США под искусственными предлогами свернули свою работу в квартете ближневосточных посредников в составе России, США, ЕС и ООН. За байденовцами моментально последовала брюссельская евробюрократия. Напомню, что формат квартета был одобрен еще в 2002 году в единогласно принятой по совместной российско-американской инициативе резолюции СБ ООН 1515. Вашингтон и Брюссель стали объяснять, что теперь сами займутся ближневосточным урегулированием, и в результате ничем не занимались и ничего не делали. Последствия известны. А ведь смысл и квартета, а теперь "Совета мира" состоял в том, чтобы наладить эффективное международное взаимодействие по проблемам ближневосточного урегулирования. Без этого не обойтись. Но, разумеется, деятельность многосторонних структур должна быть направлена на реализацию резолюций Совета Безопасности ООН, а не подрывать их в угоду конъюнктуре или чьим-то сиюминутным предпочтениям.
– Каким вы видите будущее "соглашений Авраама" на фоне конфликта на Ближнем Востоке? На ваш взгляд, могут ли арабские страны официально выйти из этого соглашения из-за действий США и Израиля?
– Решения по "Авраамским соглашениям" относятся исключительно к прерогативе тех государств, которые их заключили. Со своей стороны отмечу, что соглашения, дабы быть устойчивыми и долгосрочными, не должны вести к созданию блоковых союзов одних государств против других, возводить разделительные стены или занавесы (из железа или песка), не принимать конфронтационные формы. В противном случае конфронтация рано или поздно становится неизбежной, подрывая стабильность и безопасность как участников таких союзов, так и многих других государств. Важно руководствоваться позитивной, объединительной повесткой дня, задачами обеспечения устойчивого развития и на Ближнем Востоке, и в других регионах. Разве мало в мире проблем, которые ждут коллективных усилий?
