Дипломат Сафронков: Россия предложила метод решения вопроса иранского атома

Спецпредставитель министра иностранный дел России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков рассказал в интервью РИА Новости о том, какие усилия предпринимает Россия для урегулирования кризиса в Персидском заливе и оценил перспективы претворения в жизнь мирного плана США по Сектору Газа.

Москва неоднократно говорила, что готова выступить в качестве посредника в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке. Поступали ли соответствующие предложения от государств Ближнего Востока или других стран? Работает ли Россия над проведением прямых переговоров между государствами региона, Ираном, США и Израилем?

– Москва не только подтверждает готовность к осуществлению посреднической миссии, но уже предпринимает соответствующие шаги. Об этом неоднократно, в том числе публично заявляли и президент России Владимир Путин , и министр иностранных дел Сергей Лавров . Мы поддерживаем постоянные, практически ежедневные контакты со всеми без исключения сторонами, призывая отказаться от тупиковой военной конфронтации, начать политический процесс урегулирования. Более того, предлагаем конкретные варианты снятия озабоченностей в отношении ядерного досье Ирана.

Египта и В логике наших усилий идут мирные инициативы ряда региональных государств, в частности Турции Пакистана , которые мы активно поддерживаем. Надо извлекать уроки из истории, а они состоят в том, что все попытки силового решения региональных проблем приводили к их многократному осложнению и вместо стабильности и обещанного "демократического ренессанса" генерировали новые кризисы и обостряли застаревшие.

Внерегиональным странам следует прекратить вмешиваться в дела Ближнего Востока, расстаться с колониальными фобиями и вместо этого согласованно работать на базе таких принципов, как поощрение к диалогу, дипломатическому решению разногласий, созданию архитектуры безопасности, добрососедству, взаимовыгодному сотрудничеству. Именно на такой основе мы осуществляем наши посреднические усилия и готовы к взаимодействию со всеми ключевыми игроками. На столе остается российская концепция по мерам безопасности и доверия в Персидском заливе , которая получила одобрение всех государств региона. Очередная, уже третья война в Заливе не оставляет сомнений в императиве ее безотлагательной реализации.

Как боевые действия на Ближнем Востоке отражаются на ситуации в секторе Газа? Планирует ли наша страна выступать с инициативой созыва международной конференции по кризису на Ближнем Востоке под эгидой ООН?

– Начну со второй части вопроса. Идея созыва международной конференции по Ближнему Востоку – это изначально инициатива Российской Федерации. Такой форум не просто получил поддержку подавляющего большинства государств мира, но и был закреплен в резолюции Совета Безопасности ООН 1850 и в целом ряде других решений СБ и Генеральной ассамблеи ООН. Созыв международной конференции при ее соответствующей подготовке – это идеальный вариант в плане запуска согласованной международной работы по комплексу проблем Ближнего Востока. Здесь считаю важным отметить, что в целом решение задачи урегулирования текущего кризиса в Заливе, да и других конфликтов зависит от скоординированности в действиях внешних игроков. Важно, чтобы все действовали по единым правилам игры и не руководствовались исключительно своей узкой повесткой дня.

Нет никаких сомнений, что боевые действия в Персидском заливе самым негативным образом сказываются на ситуации не только в Газе и ближневосточном урегулировании в его классическом понимании, но и на положении дел в регионе в целом. Отвлекают внимание и ресурсы, воспламеняют эмоции, дают повод тем, кто только и ищет возможности задействовать террористический инструментарий для подрыва стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами. Никто не должен забывать о политической ответственности за принятие решений и их последствия. Зачем, спрашивается, нужно было нападать на Иран в разгар переговорного процесса между представителями Тегерана Вашингтона , который, по оценкам посредников, был близок к конкретным политическим развязкам?

– Насколько сейчас актуально проведение российско-арабского саммита, который должен был состояться в Москве в октябре 2025 года? Обсуждается ли новая дата мероприятия? Может ли оно стать площадкой для поиска решений по выходу из кризиса вокруг Ирана?

– Созыв российско-арабского саммита – задача очень актуальная, на все времена. Поскольку такой формат коллективного общения глав дружественных государств призван открыть перспективы дальнейшего взаимодействия в самых различных областях человеческой деятельности. Речь идет не только о политике и безопасности, кризисном урегулировании, но и огромном пласте экономических и гуманитарных направлений. Потенциал нашего сотрудничества безграничен и востребован для народов наших стран. Отсюда задача – тщательной подготовки такого ответственного мероприятия. Данный вопрос, включая новые сроки проведения саммита, в стадии активных согласований.

– Поддерживает ли Россия контакты с США по ситуации вокруг сектора Газа? Насколько они часты и конструктивны? Есть ли у нас взаимодействие с европейскими представителями по этому вопросу?

– Обратите внимание на реакцию президента Российской Федерации Владимира Путина в конце января 2026 года, как раз накануне визита в Россию президента Палестины Махмуда Аббаса . Президент России Владимир Путин подчеркнул, что мы получили личное обращение президента США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе международной структуре – "Совету мира". Отдельно было акцентировано, что мы поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности. При этом президент России особо отметил, что главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на урегулировании палестино-израильского конфликта, основанном на соответствующих решениях ООН. Важно учитывать при этом нужды и пожелания палестинцев касательно реконструкции сектора Газа. В подтверждение этой констатации президент России Владимир Путин заявил, что, учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы направить в "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных при прежней администрации США российских активов.

– Можно ли в свете конфликта на Ближнем Востоке говорить о том, что мирный план президента США Дональда Трампа по сектору Газа временно поставлен на паузу или вообще потерял смысл?

– План президента США Дональда Трампа смысла не потерял. Вопрос в его практической реализации. А с этим дело обстоит туго. Заслуга этой инициативы в том, что она позволила прекратить горячую фазу войны, хотя режим прекращения огня продолжает методично нарушаться, приводя к человеческим жертвам, прежде всего среди палестинцев. Кроме того, отсутствует прогресс в осуществлении других ключевых элементов американской инициативы, в частности размещение в секторе палестинского национального комитета и дислокация международных стабилизационных сил. Но опять же главное – стратегия урегулирования палестино-израильского конфликта. Она предполагает запуск переговорного процесса между сторонами по урегулированию комплекса вопросов окончательного статуса палестинских территорий в направлении реализации одобренной ООН двугосударственной формулы – создания независимого палестинского государства в Газе и на Западном берегу реки Иордан со столицей в Восточном Иерусалиме , которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем. Успех любой мирной инициативы в сфере ближневосточного урегулирования будет измеряться достижением данной цели. В этом наша последовательная позиция, которая не поддается конъюнктурным изменениям.

– Справедливо ли говорить, что в нынешних условиях, особенно на фоне создания президентом США Дональдом Трампом "Совета мира", формат ближневосточного квартета окончательно себя исчерпал?

– Проблема в том, что еще при Джо Байдене США под искусственными предлогами свернули свою работу в квартете ближневосточных посредников в составе России, США, ЕС и ООН. За байденовцами моментально последовала брюссельская евробюрократия. Напомню, что формат квартета был одобрен еще в 2002 году в единогласно принятой по совместной российско-американской инициативе резолюции СБ ООН 1515. Вашингтон и Брюссель стали объяснять, что теперь сами займутся ближневосточным урегулированием, и в результате ничем не занимались и ничего не делали. Последствия известны. А ведь смысл и квартета, а теперь "Совета мира" состоял в том, чтобы наладить эффективное международное взаимодействие по проблемам ближневосточного урегулирования. Без этого не обойтись. Но, разумеется, деятельность многосторонних структур должна быть направлена на реализацию резолюций Совета Безопасности ООН, а не подрывать их в угоду конъюнктуре или чьим-то сиюминутным предпочтениям.

– Каким вы видите будущее "соглашений Авраама" на фоне конфликта на Ближнем Востоке? На ваш взгляд, могут ли арабские страны официально выйти из этого соглашения из-за действий США и Израиля?