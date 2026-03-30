Наемников в Румынии вербуют при поддержке посольства Украины, заявил посол

БУХАРЕСТ, 30 мар - РИА Новости. Вербовка наемников для участия в военных действиях на стороне Киева в Румынии идет при прямой поддержке украинского посольства, сообщил РИА Новости посол РФ Владимир Липаев.
"Гетика" (экстремистская румынская боевая группа - ред.) осуществляет их рекрутирование путем активных агитационных кампаний в интернете и социальных сетях при прямой поддержке посольства Украины", - сообщил Липаев.
Он добавил, что "распространяется информация о сборе средств, закупке оборудования и подготовке боевиков, включая обучение обращению с оружием и БПЛА".
"Следует отметить, что подобная деятельность осуществляется при попустительстве официальных властей", - заключил посол.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
