Рубио отказался назвать, с кем именно США ведут переговоры в Иране

ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник отказался раскрыть, с кем именно в Иране Вашингтон ведет переговоры, заявив, что оглашение данной информации может создать проблемы для этих лиц.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет серьезные обсуждения с новым якобы более разумным правительством Ирана по вопросу завершения военной операции.
«
"Я не собираюсь раскрывать вам, кто эти люди, потому что это, вероятно, навлекло бы на них неприятности со стороны других групп людей внутри Ирана", - сказал он в эфире телеканала ABC в ответ на просьбу пояснить с кем именно ведутся переговоры.
По утверждениям Рубио, в Иране якобы наблюдается внутренний раскол.
«
"Я думаю, что если в Иране найдутся люди, которые сейчас, учитывая все, что произошло, готовы двигаться в другом направлении для своей страны, это было бы здорово", - отметил госсекретарь.
В Вашингтоне ранее заявляли, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
При этом США перебрасывают все больше сил в регион, в том числе туда направлены несколько тысяч морских пехотинцев, однако их миссия не разглашается.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.