15:50 30.03.2026
Рубио отказался назвать, с кем именно США ведут переговоры в Иране
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник отказался раскрыть, с кем именно в Иране Вашингтон ведет переговоры, заявив, что оглашение данной информации может создать проблемы для этих лиц.
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет серьезные обсуждения с новым якобы более разумным правительством Ирана по вопросу завершения военной операции.
"Я не собираюсь раскрывать вам, кто эти люди, потому что это, вероятно, навлекло бы на них неприятности со стороны других групп людей внутри Ирана", - сказал он в эфире телеканала ABC в ответ на просьбу пояснить с кем именно ведутся переговоры.

По утверждениям Рубио, в Иране якобы наблюдается внутренний раскол.
"Я думаю, что если в Иране найдутся люди, которые сейчас, учитывая все, что произошло, готовы двигаться в другом направлении для своей страны, это было бы здорово", - отметил госсекретарь.
В Вашингтоне ранее заявляли, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
При этом США перебрасывают все больше сил в регион, в том числе туда направлены несколько тысяч морских пехотинцев, однако их миссия не разглашается.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
