15:16 30.03.2026 (обновлено: 15:23 30.03.2026)
США не дадут взимать плату за проход через Ормузский пролив, заявил Рубио
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГоссекретарь США Марко Рубио беседует с журналистами в Вашингтоне
Госсекретарь США Марко Рубио беседует с журналистами в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, и у президента Дональда Трампа есть ряд вариантов, чтобы не допустить этого, заявил госсекретарь Марко Рубио.
По его словам, Тегеран якобы угрожает установить бессрочный контроль над проливом и ввести систему сборов за проход судов.
"Этого не будет допущено. У президента есть ряд доступных ему вариантов, если он решит не дать этому произойти", - сказал Рубио в утреннем эфире телеканала ABC.
При этом госсекретарь отказался раскрывать, какие именно меры рассматриваются Вашингтоном. Он подчеркнул, что не будет обсуждать военную тактику и переадресовал такие вопросы министерству обороны США.
Рубио также заявил, что Соединенные Штаты намерены добиться своих целей "в течение недель, а не месяцев". По его словам, Вашингтон считает недопустимой ситуацию, при которой Иран будет решать, кто может проходить через международный водный путь.
