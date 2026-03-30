Актрису Троянову* оштрафовали на 40 тысяч рублей

Там отметили, что в конце января суд взыскал с актрисы штраф, назначенный за нарушение законодательства об иностранных агентах. Ее привлекли к административной ответственности в октябре 2024 года. Однако Троянова* самостоятельно не погасила задолженность, поэтому деньги взыскали принудительно.

По информации столичной прокуратуры, Троянова* в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая проведение СВО, в интервью одному из интернет-каналов сделала публичное заявление, в котором содержались высказывания, формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских. Впоследствии видеозапись была размещена на видеохостинге в публичном доступе. Адвокат Трояновой* передала суду, что актриса не считает себя виновной и просила не воспринимать ее слова, сказанные в интервью, буквально.



* Признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов.