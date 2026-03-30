Актрису Троянову* оштрафовали на 40 тысяч рублей

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Признанную в РФ иностранным агентов актрису Яну Троянову* оштрафовали на 40 тысяч рублей, выяснило интернет-издание "Газета.ru".
"Согласно данным ФССП, с февраля 2026 года за Трояновой* вновь числится долг. Она не выплатила исполнительский сбор по прошлому штрафу - 1144 рубля. А также ей выписали новый штраф в размере 40 тысяч рублей", - пишет издание
Там отметили, что в конце января суд взыскал с актрисы штраф, назначенный за нарушение законодательства об иностранных агентах. Ее привлекли к административной ответственности в октябре 2024 года. Однако Троянова* самостоятельно не погасила задолженность, поэтому деньги взыскали принудительно.
Второй западный окружной военный суд в ноябре этого года заочно приговорил Троянову* к восьми годам колонии. В ноябре 2025 года суд заочно приговорил актрису к восьми годам колонии за призывы к осуществлению террористической деятельности и уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Дополнительно суд на четыре года запретил ей администрировать сайты и оштрафовал на 250 тысяч рублей.
По информации столичной прокуратуры, Троянова* в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая проведение СВО, в интервью одному из интернет-каналов сделала публичное заявление, в котором содержались высказывания, формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских. Впоследствии видеозапись была размещена на видеохостинге в публичном доступе. Адвокат Трояновой* передала суду, что актриса не считает себя виновной и просила не воспринимать ее слова, сказанные в интервью, буквально.
* Признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов.
