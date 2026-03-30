В России разрабатывают тест на опухоль околоушной слюнной железы
2026-03-30T09:49:00+03:00
https://ria.ru/20260326/rak-2082960169.html
https://ria.ru/20260328/rak-2083520907.html
В РФ начали разрабатывать тест для диагностики опухоли околоушной слюнной железы
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ученые Сеченовского университета начали разрабатывать первый в России неинвазивный тест для дифференциальной диагностики опухолей околоушной слюнной железы, сообщила пресс-служба вуза.
"В институте кластерной онкологии имени профессора Л. Л. Левшина Первого МГМУ
стартует разработка первого в России
неинвазивного теста для дифференциальной диагностики опухолей околоушной слюнной железы по анализу слюны. Новый диагностический метод поможет выявить малигнизацию в околоушной железе – определить течение заболевания и трансформацию клеток в злокачественные", - рассказали в вузе.
Там добавили, что простота в применении не потребует специальной подготовки персонала и особых условий, а также даст возможность применять тест в географически отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют высокотехнологичные методы диагностики. Он дополнит существующие диагностические алгоритмы.
"В качестве результата проекта команда исследователей планирует внедрить пилотный вариант неинвазивного тестового контроля на догоспитальном этапе", - уточнили в пресс-службе.