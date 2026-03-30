В России с 1 апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Новые правила оформления рассрочки вступают в силу с 1 апреля: в частности, теперь будет нельзя завышать цены на товары, которые покупают в рассрочку, рассказала РИА Новости к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Лахтина.

"С 1 апреля … начинают действовать положения Закона о защите прав потребителей, в соответствии с которым продавцу запрещается устанавливать в отношении одного вида товаров, работ или услуг различные цены в зависимости от использования покупателями сервиса рассрочки, оплаты в рассрочку или через определенное время", - рассказала она.

По ее словам, на сегодняшний день такие сервисы особенно популярны на маркетплейсах. Теперь продавцы фактически не могут повышать цену на товары, взимать дополнительные комиссии, навязывать дополнительные услуги, влияющие на итоговую стоимость приобретаемого товара, при реализации покупателем возможности более поздней оплаты.

При этом данное общее правило не коснется участников отношений партнерского финансирования (исламского банкинга) в рамках проводимого в отдельных регионах России эксперимента и сторон договоров участия в долевом строительстве, в силу того, что на эти отношения распространяют действие положения специальных законов.

Также с апреля вступает в силу ограничение максимального срока беспроцентной рассрочки. "Для соглашений, заключенных с 1 апреля 2026 года, максимальный срок беспроцентной рассрочки составит 6 месяцев, а с 1 апреля 2028 года – 4 месяца", - уточнила Лахтина.

Кроме того, рассрочку смогут предоставлять только компании, сведения о которых внесены в соответствующий реестр.