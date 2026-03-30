05:07 30.03.2026
В России с 1 апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки
В России с 1 апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки

Доцент Лахтина: с 1 апреля заработают новые правила оформления рассрочки

Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Новые правила оформления рассрочки вступают в силу с 1 апреля: в частности, теперь будет нельзя завышать цены на товары, которые покупают в рассрочку, рассказала РИА Новости к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Лахтина.
"С 1 апреля … начинают действовать положения Закона о защите прав потребителей, в соответствии с которым продавцу запрещается устанавливать в отношении одного вида товаров, работ или услуг различные цены в зависимости от использования покупателями сервиса рассрочки, оплаты в рассрочку или через определенное время", - рассказала она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Набиуллина объяснила, ограничат ли покупку квартир в рассрочку
20 марта, 17:37
По ее словам, на сегодняшний день такие сервисы особенно популярны на маркетплейсах. Теперь продавцы фактически не могут повышать цену на товары, взимать дополнительные комиссии, навязывать дополнительные услуги, влияющие на итоговую стоимость приобретаемого товара, при реализации покупателем возможности более поздней оплаты.
При этом данное общее правило не коснется участников отношений партнерского финансирования (исламского банкинга) в рамках проводимого в отдельных регионах России эксперимента и сторон договоров участия в долевом строительстве, в силу того, что на эти отношения распространяют действие положения специальных законов.
Также с апреля вступает в силу ограничение максимального срока беспроцентной рассрочки. "Для соглашений, заключенных с 1 апреля 2026 года, максимальный срок беспроцентной рассрочки составит 6 месяцев, а с 1 апреля 2028 года – 4 месяца", - уточнила Лахтина.
Кроме того, рассрочку смогут предоставлять только компании, сведения о которых внесены в соответствующий реестр.
Ограничивается и неустойка за просрочку покупателем оплаты по договору о предоставлении сервиса рассрочки - она не будет превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности.
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Юрист предупредила о риске покупки товаров в рассрочку
12 марта, 02:10
 
