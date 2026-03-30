14:59 30.03.2026
Муниципальные команды регионов изучили инструменты поддержки экспорта РЭЦ
Муниципальные команды регионов изучили инструменты поддержки экспорта РЭЦ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Муниципальные команды регионов РФ изучили инструменты поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в рамках Мастерской управления "Сенеж", сообщает в пресс-релизе РЭЦ. На сессии "Экспортный потенциал территорий" вице-президент РЭЦ Александр Молодцов рассказал об инфраструктуре поддержки экспорта, которую РЭЦ обеспечивает в контексте комплексного развития территорий.
"Экспортный потенциал компании зарождается не на федеральном уровне. Он создается в регионах - в конкретном городе, конкретным предпринимателем. И кто-то должен направить потенциального экспортера в нужную дверь, чтобы он не потерялся в системе, поэтому РЭЦ и региональные Центры поддержки экспорта уделяют особое внимание стимулированию внешнеэкономической деятельности на уровне муниципалитетов", – отметил Молодцов.
В 2025 году РЭЦ оказал содействие 231 компании из представленных на сессии городов. В качестве примера успешных экспортеров вице-президент РЭЦ отметил Владимирскую область (Котельный завод, лауреат регионального конкурса "Экспортер года 2021"), Московскую область ("Пуль-Сар", производитель хирургических изделий), Вологодскую область (производитель пиломатериалов "Стимул"), Крым ("Донузлав Аквакультура"), Томскую область (эко-фабрика "Сибирский кедр"), Карелию (грибы, ягоды и другие дикоросы от "Фрешберри").
В качестве института развития РЭЦ оказывает действующим и потенциальным экспортерам финансовую и нефинансовую поддержку для развития внешнеэкономической деятельности. Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) в регионах РФ ориентируются на субъекты малого и среднего предпринимательства с привязкой к региональной принадлежности, напомнил Молодцов.
Вице-президент РЭЦ также рассказал участникам сессии о преимуществах программы комплексного продвижения за рубежом российских товаров и услуг "Сделано в России", ее бонусной программе, о сервисах цифровой платформы "Мой экспорт", и о решениях для трансграничных платежей от группы РЭЦ и входящего в нее Росэксимбанка.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
