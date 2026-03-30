© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области Ремонт дорог в Тверской области стал темой встречи Новикова и Королева

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и врио губернатора Тверской области Виталий Королев обсудили состояние дорог Верхневолжья, а также ход строительства и ремонта объектов, сообщает пресс-служба регправительства.

В 2026 году план работ включает 76 объектов общей протяженностью более 400 километров. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" продолжается строительство Западного моста.

Протяженность региональных и муниципальных дорог составляет почти 15 тысяч километров. Протяженность федеральных трасс по данным на начало года – свыше 1 тысячи километров, 73,8% из них находятся в нормативном состоянии.

"Реализацию инфраструктурных проектов, имеющих высокую значимость для наших граждан, считаю приоритетом. Дорожной отрасли будем уделять максимальное внимание, знаю, что вопрос волнует наших жителей. Сейчас необходима перезагрузка, новые подходы к реализации проектов. Рассчитываем, что при вашей поддержке Тверская область выйдет на качественно новый уровень", – подчеркнул Королев, его слова приводит пресс-служба облправительства.

Глава региона также обозначил, что для региона особое значение имеет обновление участков трассы Р-132 "Золотое кольцо" Тверь – Кашин и Тверь – Старица общей протяженностью порядка 120 километров. В прошлом году в Калязинском районе завершились ремонтные работы на двух участках трассы с 1406 по 1438 километр. На участке с 1375 по 1406 километр, рядом с Кашином, продолжаются работы по обустройству. В 2025 году здесь восстановлен верхний слой основания методом холодной регенерации, устроен выравнивающий слой дорожной одежды и верхний слой дорожного покрытия. Завершение реализации этого проекта планируется до конца 2026 года.

Еще одной приоритетной задачей называют развитие искусственных сооружений в составе федеральных трасс, проходящих по территории Тверской области. Так, продолжается капитальный ремонт моста через реку Медведицу, он расположен на 1352 километре "Золотого кольца", и ремонт моста через Шую на 1266 километре этой же трассы.

В ближайшие дни подрядчики приступят к ремонту еще двух искусственных сооружений: путепровода через железную дорогу Савелово – Сонково на 1399 километре трассы Р-132 и моста через Тверцу на 196 километре автодороги М-10 "Россия".

Ввод в эксплуатацию моста через Шую и путепровода Савелово – Сонково запланирован на конец текущего года. А завершение ремонта искусственных сооружений через Тверцу и Медведицу намечено на конец 2027 года.