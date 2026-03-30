Ремонт дорог в Тверской области стал темой встречи Новикова и Королева - РИА Новости, 30.03.2026
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
18:54 30.03.2026
Ремонт дорог в Тверской области стал темой встречи Новикова и Королева
Ремонт дорог в Тверской области стал темой встречи Новикова и Королева - РИА Новости, 30.03.2026
Ремонт дорог в Тверской области стал темой встречи Новикова и Королева
Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и врио губернатора Тверской области Виталий Королев обсудили состояние дорог Верхневолжья, а также... РИА Новости, 30.03.2026
виталий королев
Ремонт дорог в Тверской области стал темой встречи Новикова и Королева

Врио губернатора Верхневолжья Королев встретился с главой Росавтодора Новиковым

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и врио губернатора Тверской области Виталий Королев обсудили состояние дорог Верхневолжья, а также ход строительства и ремонта объектов, сообщает пресс-служба регправительства.
В 2026 году план работ включает 76 объектов общей протяженностью более 400 километров. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" продолжается строительство Западного моста.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев поставил задачи по ремонту объектов здравоохранения Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Королев поставил задачи по ремонту объектов здравоохранения Верхневолжья
25 марта, 19:39
Протяженность региональных и муниципальных дорог составляет почти 15 тысяч километров. Протяженность федеральных трасс по данным на начало года – свыше 1 тысячи километров, 73,8% из них находятся в нормативном состоянии.
"Реализацию инфраструктурных проектов, имеющих высокую значимость для наших граждан, считаю приоритетом. Дорожной отрасли будем уделять максимальное внимание, знаю, что вопрос волнует наших жителей. Сейчас необходима перезагрузка, новые подходы к реализации проектов. Рассчитываем, что при вашей поддержке Тверская область выйдет на качественно новый уровень", – подчеркнул Королев, его слова приводит пресс-служба облправительства.
Глава региона также обозначил, что для региона особое значение имеет обновление участков трассы Р-132 "Золотое кольцо" Тверь – Кашин и Тверь – Старица общей протяженностью порядка 120 километров. В прошлом году в Калязинском районе завершились ремонтные работы на двух участках трассы с 1406 по 1438 километр. На участке с 1375 по 1406 километр, рядом с Кашином, продолжаются работы по обустройству. В 2025 году здесь восстановлен верхний слой основания методом холодной регенерации, устроен выравнивающий слой дорожной одежды и верхний слой дорожного покрытия. Завершение реализации этого проекта планируется до конца 2026 года.
Еще одной приоритетной задачей называют развитие искусственных сооружений в составе федеральных трасс, проходящих по территории Тверской области. Так, продолжается капитальный ремонт моста через реку Медведицу, он расположен на 1352 километре "Золотого кольца", и ремонт моста через Шую на 1266 километре этой же трассы.
В ближайшие дни подрядчики приступят к ремонту еще двух искусственных сооружений: путепровода через железную дорогу Савелово – Сонково на 1399 километре трассы Р-132 и моста через Тверцу на 196 километре автодороги М-10 "Россия".
Ввод в эксплуатацию моста через Шую и путепровода Савелово – Сонково запланирован на конец текущего года. А завершение ремонта искусственных сооружений через Тверцу и Медведицу намечено на конец 2027 года.
В ходе встречи Новиков и Королев также обсудили реализацию проекта по строительству обхода Торжка.
Устройство фундамента здания Речного вокзала в Твери - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Рабочие приступили к устройству фундамента здания Речного вокзала в Твери
23 марта, 16:07
 
