В Генштабе ВС рассказали о хакерских атаках на реестр воинского учета - РИА Новости, 30.03.2026
08:19 30.03.2026
В Генштабе ВС рассказали о хакерских атаках на реестр воинского учета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148228/81/1482288199_0:127:2501:1533_1920x0_80_0_0_967d12a51356cbfe68c0b9ebf615f0ee.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148228/81/1482288199_144:0:2356:1659_1920x0_80_0_0_2dd3fa08aa4e29515f8d6340e204a72c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Реестр воинского учёта РФ постоянно подвергается хакерским атакам, исходящим преимущественно с серверов в США и Аргентине, за всё время его работы совершено более 19 миллионов атак, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский.
"Необходимо отметить, что на протяжении всего периода эксплуатации реестр воинского учёта подвергается атакам со стороны хакерских группировок. Основные серверы, с которых они осуществляются, расположены в США и Аргентине. Всего было совершено более 19 миллионов атак", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Он добавил, что благодаря мерам защиты информации реестр постоянно работал в штатном режиме, а утечек персональных данных граждан не было допущено.
По словам Бурдинского, применение реестра воинского учёта позволило оптимизировать работу военкоматов. В ходе прошедшего ранее осеннего призыва повестки направлялись в письменной форме и дублировались в электронном виде в реестре и на портале "Госуслуг".
При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и в Москве в рамках эксперимента повестки гражданам направлялись только в электронной форме. Как отметил генерал-полковник, это дало положительный результат.
"В то же время применение ограничительных мер в отношении граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, обеспечило их явку на заседания призывных комиссий", - добавил он.
В ходе осенней призывной кампании более 209 тысяч граждан получили отсрочку без личной явки в военные комиссариаты. Такой подход позволил значительно раньше завершить мероприятия отправки граждан к местам прохождения военной службы, рассказал Бурдинский.
