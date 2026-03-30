В Генштабе ВС рассказали о хакерских атаках на реестр воинского учета

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Реестр воинского учёта РФ постоянно подвергается хакерским атакам, исходящим преимущественно с серверов в США и Аргентине, за всё время его работы совершено более 19 миллионов атак, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Необходимо отметить, что на протяжении всего периода эксплуатации реестр воинского учёта подвергается атакам со стороны хакерских группировок. Основные серверы, с которых они осуществляются, расположены в США Аргентине . Всего было совершено более 19 миллионов атак", - сказал он в интервью газете " Красная звезда ".

Он добавил, что благодаря мерам защиты информации реестр постоянно работал в штатном режиме, а утечек персональных данных граждан не было допущено.

По словам Бурдинского, применение реестра воинского учёта позволило оптимизировать работу военкоматов. В ходе прошедшего ранее осеннего призыва повестки направлялись в письменной форме и дублировались в электронном виде в реестре и на портале "Госуслуг".

При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и в Москве в рамках эксперимента повестки гражданам направлялись только в электронной форме. Как отметил генерал-полковник, это дало положительный результат.

"В то же время применение ограничительных мер в отношении граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, обеспечило их явку на заседания призывных комиссий", - добавил он.