В Швейцарии хотят добиться роста военных расходов, заявил российский посол

ЖЕНЕВА, 30 мар – РИА Новости. Военные лоббисты в Швейцарии пытаются добиться повышения отчислений на "оборонные заказы" под соусом мнимой "российской угрозы", заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"Не секрет, что на протяжении последних месяцев военные лоббисты пытаются разными способами добиться повышения отчислений на "оборонные заказы" за счет швейцарского налогоплательщика, но пока что не преуспели в этом деле", - указал дипломат.
Посол отметил, что в диппредставительстве обратили внимание на "журналистское расследование" государственного франкоязычного телеканала RTS о якобы ведущейся Россией "гибридной войне" против конфедерации.
«
"Разумеется, Россия не ведет "гибридную войну" против Швейцарии. Грубая поделка журналистов слеплена буквально "на коленке" и не содержит какой-либо вразумительной аргументации. По всей видимости, расследование было сделано по заказу местных "ястребов" для подогрева антироссийских настроений в швейцарском обществе и в интересах повышения военных расходов под соусом мнимой "российской угрозы", - заявил Гармонин.