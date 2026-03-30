В LDNA раскритиковали страны, не поддержавшие резолюцию ООН по рабству

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Решения ряда стран воздержаться при голосовании по резолюции ГА ООН по рабству демонстрирует нежелание брать на себя ответственность, заявил в интервью РИА Новости Беанзин Егунчи, председатель международной организации "Лига защиты чернокожих Африки" (LDNA).
"Воздержаться при голосовании – это не нейтралитет, это трусость, возведённая в ранг стратегии. Это тонкое искусство не брать на себя обязательства, о которых ты предполагаешь, и защищать то, что у тебя есть. Когда Франция, Бельгия, Германия, Великобритания, Украина и около 40 других государств решают воздержаться, они спасаются бегством не только от голосования: они спасаются бегством от самой истории", - отметил панафриканист.
По мнению Егунчи, официальное осуждение Францией рабства могло бы повлечь за собой полную перестройку отношений со странами континента, чего Париж старательно избегает.
"Франция, самопровозглашенная родина прав человека, демонстрирует здесь почти карикатурное двуличие. Франция узаконила рабство с помощью черного Кодекса и создала колониальную экономику, основанную на расчеловечивании африканцев. А сегодня эта страна продолжает поддерживать неоколониальные отношения в финансовой, военной и культурной формах… Признать это однозначно - значит открыть ящик Пандоры для репараций, реституций, коренной перестройки своих отношений с Африкой. А этого республика не хочет", - сказал он.
Бельгия, считает лидер "Лиги", имеет схожие причины воздержаться от однозначного осуждения обращения африканцев в рабство.
"Бельгия, в свою очередь, хранит в памяти призрак Конго времён короля Леопольда, когда эта территория была превращена в предприятие промышленного террора, где миллионы жизней были загублены ради каучука и прибыли. Для Бельгии воздержаться – продолжать приукрашивать прошлое… Продолжать поддерживать комфортную дистанцию между чисто символическим признанием и реальной ответственностью", - подчеркнул Егунчи.
Он также выразил мнение, что аналогичные причины опасаться ответственности имеются у Германии и Великобритании. Берлин продолжает избегать разговоров об истреблении народов гереро и нама, в то время как Великобритания не спешит развивать дискуссию касательно систем экономической эксплуатации, создаваемых в ходе колонизации.
Егунчи добавил, что не имевшие прежде колоний страны, воздержавшись, приняли решение отказаться от признания исторической несправедливости в пользу сохранения отношений с союзниками.
"Что касается Украины и других воздержавшихся государств, то их позиция может показаться менее связанной с исторической ответственностью в трансатлантической торговле. Но их воздержание, тем не менее, не является невинным. Она отражает логику геополитического выравнивания, стремление не конфликтовать с определенными союзниками, не нарушать хрупкое дипломатическое равновесие. Другими словами, историческая справедливость приносится в жертву на алтарь стратегических интересов", - сказал он.