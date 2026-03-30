Российская ПВО сбила 58 украинских БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск сбили 58 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Белгородской, Курской, Новгородской и Псковской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 32 аппарата были сбиты над Брянской областью, 15 - над Смоленской, пять - над Белгородской и по два - над Курской, Новгородской и Псковской областями.