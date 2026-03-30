13:50 30.03.2026 (обновлено: 14:22 30.03.2026)
Путин встретился с губернатором Архангельской области Цыбульским
Президент России Владимир Путин принял в понедельник с докладом в Кремле губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. РИА Новости, 30.03.2026
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи. 30 марта 2026
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи. 30 марта 2026
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в понедельник с докладом в Кремле губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
Ранее такую встречу в рамках продолжения работы главы государства с регионами анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Во время встречи Цыбульский доложил о социально-экономическом развитии региона, в том числе о ситуации с жильем, о работе с экспортерами и инвестициях.
«
"Что из инвестпроектов вы считаете наиболее интересным? У вас же и ТОР (территория опережающего развития - ред.) там работает, да?" - поинтересовался глава государства.
В свою очередь губернатор региона рассказал о строительстве крупного логистического комплекса в границах морского порта Архангельска, логистические проекты, которые реализуются компанией "Северный проект", проекты в лесопромышленном комплексе и другие.
Предыдущая встреча Путина с Цыбульским прошла в конце июля 2025 года. Они обсуждали поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, работу с подшефным субъектом - Запорожской областью, а также экономику Архангельской области, доходы жителей, темпы жилищного строительства, модернизацию коммунальной инфраструктуры и другие темы.
