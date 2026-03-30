Путин встретился с губернатором Архангельской области Цыбульским

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял в понедельник с докладом в Кремле губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
Ранее такую встречу в рамках продолжения работы главы государства с регионами анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Во время встречи Цыбульский доложил о социально-экономическом развитии региона, в том числе о ситуации с жильем, о работе с экспортерами и инвестициях.
"Что из инвестпроектов вы считаете наиболее интересным? У вас же и ТОР (территория опережающего развития - ред.) там работает, да?" - поинтересовался глава государства.
В свою очередь губернатор региона рассказал о строительстве крупного логистического комплекса в границах морского порта Архангельска, логистические проекты, которые реализуются компанией "Северный проект", проекты в лесопромышленном комплексе и другие.
Предыдущая встреча Путина с Цыбульским прошла в конце июля 2025 года. Они обсуждали поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, работу с подшефным субъектом - Запорожской областью, а также экономику Архангельской области, доходы жителей, темпы жилищного строительства, модернизацию коммунальной инфраструктуры и другие темы.
Названы лучшие регионы по медиаактивности вузов в 2025 году
