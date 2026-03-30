Президент РФ Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи

Путин обратил внимание на проблему аварийного жилья в Архангельской области

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему аварийного жилья в Архангельской области и подчеркнул, что "надо людей вытаскивать из бараков".

Глава государства в понедельник провел в Кремле рабочую встречу с главой региона Александром Цыбульским . Обсуждались в том числе вопросы расселения аварийного жилья.

"Надо продолжать по поводу этого аварийного жилья - конечно, надо людей вытаскивать из бараков этих", - подчеркнул Путин в ходе встречи.

Цыбульский назвал решение этой проблемы задачей номер один для властей региона.

"Побольше ветхий и аварийный фонд, чем во многих других субъектах. И, конечно, нужно обратить внимание на строительный сектор, потому что все-таки ввод жилья для Архангельска недостаточен", - указал Путин.

По словам губернатора, регион серьезно продвинулся в этом направлении, положительная динамика отмечается из года в год.