13:49 30.03.2026 (обновлено: 14:38 30.03.2026)
Путин обратил внимание на проблему аварийного жилья в Архангельской области
Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему аварийного жилья в Архангельской области и подчеркнул, что "надо людей вытаскивать из бараков". РИА Новости, 30.03.2026
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему аварийного жилья в Архангельской области и подчеркнул, что "надо людей вытаскивать из бараков".
Глава государства в понедельник провел в Кремле рабочую встречу с главой региона Александром Цыбульским. Обсуждались в том числе вопросы расселения аварийного жилья.
"Надо продолжать по поводу этого аварийного жилья - конечно, надо людей вытаскивать из бараков этих", - подчеркнул Путин в ходе встречи.
Цыбульский назвал решение этой проблемы задачей номер один для властей региона.
"Побольше ветхий и аварийный фонд, чем во многих других субъектах. И, конечно, нужно обратить внимание на строительный сектор, потому что все-таки ввод жилья для Архангельска недостаточен", - указал Путин.
По словам губернатора, регион серьезно продвинулся в этом направлении, положительная динамика отмечается из года в год.
"Динамику вижу, динамика хорошая... Но людей, которые ожидают улучшения, их много", - добавил президент РФ.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Путин встретился с губернатором Архангельской области Цыбульским
Вчера, 13:50
 
