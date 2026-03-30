Прокурор попросил отменить приговор по делу об убийстве байкера в Москве

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прокурор попросил Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменить приговор фигурантам уголовного дела об убийстве байкера в Москве из-за замечания о парковке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мосгорсуд 6 ноября 2025 года приговорил основного обвиняемого Шахина Аббасова к 17 годам колонии строгого режима, другие двое обвиняемых получили 12 и восемь лет. Ещё двоим подсудимым назначили без одного месяца два года лишения свободы, но они были освобождены от наказания, так как уже отбыли его, находясь в СИЗО. Отец Шахина Аббасова был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Таким образом, троих фигурантов освободили из-под стражи в зале суда.
Приговор обжаловали прокурор, представители потерпевших и фигуранты, получившие наибольшие сроки.
По мнению прокурора, у вышедших на свободу после приговора фигурантов была существенная роль в совершении преступления, суд первой инстанции не дал оценку ряду доказательств, необоснованно переквалифицировал действия обвиняемых, что и позволило им оказаться на свободе. В этой связи он просит приговор отменить, дело направить на новое рассмотрение. Потерпевшие же не согласились как с назначенными сроками, так и с суммой взысканных с обвиняемых компенсаций.
Сами фигуранты в жалобах настаивают на смягчении приговора и снятии ареста с их имущества и денежных средств.
По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.
Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Шахину и его брату Шохрату было предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО.
Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей не задержал машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 годам колонии.