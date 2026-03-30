ЕК утвердила программу поддержки оборонной промышленности Украины

БРЮССЕЛЬ, 30 мар - РИА Новости. Еврокомиссия утвердила рабочую программу на 1,5 миллиарда евро для поддержки европейской и украинской оборонной промышленности, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
"Европейская комиссия сегодня утвердила рабочую программу объемом 1,5 миллиарда евро в рамках Европейской программы оборонной промышленности (EDIP), направленную на укрепление и модернизацию оборонной промышленности Европы, увеличение производственных мощностей, а также обеспечение технологического развития и устойчивости", - сказано в документе.
Уточняется, что более 700 миллионов евро пойдут на увеличение производства ключевой оборонной продукции, включая системы борьбы с дронами, ракеты и боеприпасы, из которых 260 миллионов евро пойдут напрямую Украине - на восстановление и модернизацию её оборонной промышленности и расширение производства. Еще 325 миллионов евро выделят на совместные оборонные проекты стран ЕС с участием Украины и Норвегии.
Кроме того, 240 миллионов евро направят на совместные закупки вооружений - систем ПВО и ПРО, средств борьбы с беспилотниками, а также наземных и морских систем. Еще 100 миллионов евро получат оборонные стартапы и малые компании, а 35,3 миллиона евро, также с участием Украины, пойдут на развитие военных инноваций и поддержку украинских и европейских предприятий.