В Карачаевске вынесли приговор экс-ректору и проректору университета
В Карачаевске вынесли приговор экс-ректору и проректору университета - РИА Новости, 30.03.2026
В Карачаевске вынесли приговор экс-ректору и проректору университета
Суд приговорил экс-ректора, проректора и начальника Карачаево-Черкесского государственного университета к условным срокам за преступления в сфере миграции,... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T15:16:00+03:00
2026-03-30T15:16:00+03:00
2026-03-30T15:16:00+03:00
https://ria.ru/20260330/lenoblast-2083701666.html
https://ria.ru/20260313/migranty-2080369945.html
россия
карачаевск
происшествия, россия, карачаево-черкесский государственный университет, карачаевск
Происшествия, Россия, Карачаево-Черкесский государственный университет, Карачаевск
В Карачаевске вынесли приговор экс-ректору и проректору университета
В КЧР экс-ректора и проректора госуниверситета осудили за аферы с мигрантами
ПЯТИГОРСК, 30 мар - РИА Новости. Суд приговорил экс-ректора, проректора и начальника Карачаево-Черкесского государственного университета к условным срокам за преступления в сфере миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК региона.
Установлено, что с 2021 по 2022 год фигуранты, желая увеличить доход учебного заведения, изготовили подложные документы о прохождении обучения 289 иностранными гражданами, срок пребывания которых в России
истек. На основании этих документов иностранцам выдали учебные визы, хотя обучение они фактически не проходили.
«
"Приговором суда бывший ректор осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Проректор осужден к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Начальник отдела приговорена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года", – говорится в сообщении.
В объединенной пресс-службе судов отметили, что подсудимые в ходе заседания признали вину в полном объеме и раскаялись.
Сотрудники вуза были признаны в виновными по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Преступления были выявлены УФСБ России по КЧР.