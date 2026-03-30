БЕЛГРАД, 30 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о повышенной активности иностранных спецслужб.
Президент Сербии 27 марта сообщил, что представители посольств западных государств вмешивались в избирательную кампанию к муниципальным выборам, прошедшим с инцидентами и потасовками 29 марта.
"Что касается деятельности иностранной агентуры, получаю (информацию - ред.) из нескольких источников. Прежде всего от Военного разведывательного агентства (ВОА - ред.) и Агентства безопасности и информации (БИА - ред.). Согласно их докладам и Военного контрразведывательного агентства (ВБА - ред.), не только о деятельности в отношении нашей армии, но и военнослужащих, мне было вчера ясно, какова логистика соседнего государства", - заявил Вучич журналистам и добавил, что вскоре получит полный отчет спецслужб на 15-20 страницах.
Он добавил, что, возможно, обнародует фрагменты этого документа.