https://ria.ru/20260330/predprinimateli-2083756049.html
В Мурманской области определят лучшего предпринимателя года
2026-03-30T14:42:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
андрей чибис
мурманская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587741784_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f6a9670ba7ab3498581412b7efcce135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587741784_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_acca5450cda91ac4af41a68e13b61b12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , андрей чибис, мурманская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Андрей Чибис, Мурманская область
В Мурманской области пройдет конкурс "Предприниматель года"
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Прием заявок на участие в ежегодном конкурсе "Предприниматель года" начнется в Мурманской области с 1 апреля, сообщает пресс-служба регправительства.
Победителей и лауреатов определят в 11 номинациях. Среди них – "Старт", "Деловая женщина", "Лучший семейный бизнес", "За полезное", "Индустрия красоты", "Лучший бренд". Также появятся новые номинации – "Лучший экспортер товаров", "Экспортер года в сфере услуг", "Лучший в сфере туризма и гостеприимства", "Гастрономический код Арктики", "Демографический потенциал".
"Приглашаю предпринимателей региона к участию. Конкурс является одним из значимых и авторитетных событий в деловой жизни нашего региона. Его цель – не только поощрение высоких результатов в развитии бизнеса, но и продвижение лучших практик. Уверен, что конкурс вновь покажет: предприниматели Мурманской области – это люди с активной жизненной позицией, способные реализовывать амбициозные проекты и добиваться успеха даже в самых непростых условиях", – отметил губернатор региона Андрей Чибис, его слова приводит пресс-служба облправительства.
Прием заявок продлится до 30 апреля включительно. Награждение победителей будет приурочено ко Дню российского предпринимательства.