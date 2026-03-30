Польша построит электронный барьер на границе с Украиной, сообщают СМИ

ВАРШАВА, 30 мар - РИА Новости. Польша построит электронный барьер на границе с Украиной, сообщает радиостанция RMF FM

Россией. Ранее подобные заграждения Польша построила на границе с Белоруссией

"На польско-украинской границе, на участке, контролируемом Надбужанским пограничным отрядом, будет создан высокотехнологичный электронный барьер", - говорится в сообщении.

Проект предполагает установку подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, оптоволоконных кабелей для передачи данных и силовых кабелей. На поверхности же появятся столбы с дневными и тепловизионными камерами, которые будут круглосуточно следить за территорией.

"Все данные из системы будут направляться непосредственно в центр наблюдения в штабе отряда, где они будут анализированы сотрудниками пограничной службы. Это позволит оперативно реагировать на любые попытки незаконного пересечения границы, а также на другие угрозы", - говорится в сообщении.

Стоимость данных работ оценивается примерно в 450 миллионов злотых (около 122 миллионов долларов).