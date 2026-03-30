Полнолуние в апреле 2026 года: когда и где наблюдать за Розовой Луной

Апрель 2026 года открывается одним из самых зрелищных астрономических событий месяца — полнолунием. В народе его называют Розовой Луной, и это название имеет неожиданное объяснение. Когда точно наступает пик фазы, сколько продлится полнолуние, как его наблюдать из России и какие звезды составят Луне компанию в эту ночь — в материале РИА Новости.

Когда будет полнолуние в апреле 2026

Астрономический момент полнолуния наступит в ночь со 1 на 2 апреля 2026 года.

Точное время по основным часовым поясам Часовой пояс Дата и время UTC / GMT (всемирное) МСК — московское время (UTC+3) 2 апреля, 05:11 Екатеринбург (UTC+5) 2 апреля, 07:11 Новосибирск (UTC+7) 2 апреля, 09:11 Владивосток (UTC+10) 2 апреля, 12:11

Жители Северной Америки увидят пик фазы вечером 1 апреля — по EDT это произойдет в 22:11. Жители Европы и России — уже в ранние утренние часы 2 апреля.

Ключевые фазы Луны в апреле 2026 Фаза Дата Время UTC Время МСК (UTC+3) Примечание Полнолуние 2 апреля 02:12 05:12 Розовая Луна; Луна в созвездии Девы рядом со Спикой Последняя четверть 10 апреля ~04:30* ~07:30 Убывающий полудиск; ориентир для посевного календаря Новолуние 17 апреля 11:51 14:51 Луна в Овне; начало нового лунного цикла Первая четверть 24 апреля ~22:30* 25 апр., 01:30 Растущий полудиск; хорошее время для наблюдений рельефа

*Точное время последней и первой четверти в минутах: данные astronomy.com и timeanddate.com доступны через интерактивные сервисы; значения приведены расчетным путем с точностью ±15 минут. Рекомендуем уточнять на timeanddate.com для вашего часового пояса.

Сколько будет длиться полнолуние

С астрономической точки зрения полнолуние — это не период, а конкретный миг: секунда, когда лунный диск освещен Солнцем ровно на 180° относительно Земли, то есть Луна и Солнце занимают противоположные позиции на небосводе. В этот момент освещенность видимой стороны Луны достигает максимума.

Однако для наблюдателя невооруженным глазом Луна выглядит полной в течение примерно трех ночей вокруг этой точки. Визуальная разница между Луной за сутки до и после пика практически неуловима. Поэтому полнолуние апреля 2026 года можно наблюдать с вечера 1 апреля по 3 апреля включительно.

Полный лунный цикл — 29,5 дней. Лунные сутки неодинаковы по продолжительности: они немного длиннее или короче солнечных в зависимости от положения Луны в орбите. Именно поэтому лунный день не совпадает с календарным.

Начало убывающей фазы приходится на 2 апреля сразу после пика. Луна начинает постепенно "таять": сначала убывающее гиббусное освещение, затем последняя четверть около 10 апреля и, наконец, новолуние 17 апреля.

Почему апрельское полнолуние называют Розовой Луной

Луна не становится розовой. Это важно сказать сразу: народные названия полнолуний не описывают цвет светила, а отражают природные события месяца.

Название "Розовая Луна" пришло из традиций коренных народов Северной Америки, прежде всего алгонкиноязычных племен. Апрель — время цветения дикого флокса: ярко-розовые цветки этого растения устилают луга восточного побережья США и Канады в начале весны. Флокс был одним из первых весенних цветков, и появление Луны в этот период стало устойчивой ассоциацией. Впоследствии название зафиксировал "Старый фермерский альманах" (Old Farmer's Almanac, издается с 1792 года), и оно вошло в широкий обиход.

Народные названия полнолуний у разных народов отличаются. У апрельского полнолуния есть и другие имена: Луна Пробуждения, Луна Яйца, Луна Льда (Breaking Ice Moon), Луна Почек. Пасхальная Луна — еще одно название: именно это полнолуние определяет дату западной Пасхи. В 2026 году Пасха приходится на 5 апреля — через три дня после полнолуния.

Что касается реального цвета: у горизонта Луна действительно может казаться оранжевой или желтоватой. Это эффект атмосферного рассеяния: лунный свет проходит через более толстый слой атмосферы, и короткие волны (синие) рассеиваются сильнее, а длинные (красные, оранжевые) достигают глаза. Чем ближе к горизонту, тем теплее оттенок. Розового цвета у Луны при этом нет.

Как наблюдать полнолуние в России

Апрельское полнолуние удобно для наблюдений по всей России: пик приходится на раннее утро 2 апреля, а значит, почти полная Луна будет видна уже вечером 1 апреля.

Восход Луны вечером 1 апреля по всей европейской части России произойдет около 19:00–20:00 по местному времени — примерно одновременно с заходом Солнца. Чем восточнее регион, тем позже по UTC, но принцип тот же: при полнолунии Луна всходит около заката.

Закат Луны состоится утром 2 апреля — около 06:00–07:00 по московскому времени. Видимость будет максимальной с вечера 1 апреля примерно до 03:00–04:00 МСК, когда Луна окажется высоко над горизонтом.

Практические советы для наблюдения:

Выбирайте место с открытым горизонтом на востоке и юго-востоке — именно там взойдет Луна.

Городская засветка снижает контрастность деталей на поверхности Луны, но не мешает самому наблюдению: полнолуние видно даже в центре мегаполиса.

Облачность — главный враг наблюдателя. Проверьте прогноз погоды накануне.

Телескоп откроет кратеры, горные цепи и "моря" — темные базальтовые равнины. Бинокль с увеличением 7–10x тоже дает хороший результат и удобен для начинающих.

При фотосъемке Луны используйте ручные настройки камеры: ISO 100–200, диафрагма f/8–f/11, выдержка 1/250–1/500 с. Луна ярче, чем кажется, и автоматика часто дает пересветку.

Лучшее время для астрономических наблюдений деталей поверхности — не пик полнолуния, а дни за 2–3 до и после: при полной освещенности тени исчезают, рельеф становится плоским.

Какие звезды будут рядом с Луной в апреле

Апрельское полнолуние происходит в созвездии Девы — одном из крупнейших на небе.

Спика (α Девы) — ярчайшая звезда в созвездии Девы, одна из 20 самых ярких звезд всего неба. В ночь полнолуния она будет располагаться неподалеку от лунного диска, особенно заметна в начале ночи, когда Луна только взошла и Спика видна рядом. Это голубовато-белая двойная звезда на расстоянии около 250 световых лет.

Арктур (α Волопаса) — ярчайшая звезда Северного полушария и вторая по яркости звезда ночного неба после Сириуса (в зимние месяцы). В апреле Арктур хорошо виден к востоку от Девы: теплый оранжево-желтый оттенок делает его легко узнаваемым. Расстояние от Земли — около 37 световых лет.

Регул (α Льва) — ярчайшая звезда созвездия Льва. В апреле Лев располагается к западу от Луны. Созвездие Лев можно найти по характерному "вопросительному знаку" из звезд — серповидному узору, представляющему голову льва. В основании этого узора и находится Регул.

Большая Медведица с характерным ковшом — высоко над горизонтом в апрельские ночи, хорошо видна даже в условиях городской засветки.

Растущая и убывающая Луна в апреле 2026 Период Даты Освещенность Что видно по ночам Практический смысл Убывающая гиббусная 2–9 апреля 100% → 50% Яркая Луна большую часть ночи, встает после заката Хорошо для наблюдений, но лунная засветка мешает глубокому небу Последняя четверть 10 апреля ~50% Полудиск; Луна всходит около полуночи Лучшее начало темных ночей для астрономов Убывающий серп 11–16 апреля 50% → 0% Тонкий серп перед рассветом Темные ночи — идеально для наблюдений галактик и туманностей Новолуние 17 апреля ~0% Луна не видна Темнейшие ночи месяца; посевной сезон — ориентир для старта Растущий серп 18–23 апреля 0% → 50% Тонкий серп на западе после заката Первые дни растущей фазы; Луна садится рано Первая четверть 24 апреля ~50% Полудиск на юге в первой половине ночи Резкие тени на рельефе Луны — лучший момент для фотосъемки деталей Растущая гиббусная 25–30 апреля 50% → 100% Луна яркая, встает после полудня Нарастающая засветка; готовьтесь к майскому полнолунию 1 мая

Мнение эксперта

Ирина Ряскина, астролог:

Полнолуние 1-2 апреля 2026 года — это не просто зрелищное явление, а настоящий астрологический момент, когда каждый из нас может почувствовать мощный импульс для перемен. Это полнолуние случится в знаке Весов (гороскоп далеко не всегда совпадает с астрономическим созвездием), а значит, темой месяца станет баланс в отношениях и внутреннее уравновешивание. Весы — это всегда про гармонию, и если что-то в вашей жизни не в порядке, будь то отношения с близкими, друзьями или коллегами, полнолуние подскажет, куда нужно направить усилия.

Но тут есть важный момент: полнолуние в Весах требует от нас не только желания найти этот баланс, но и способности честно взглянуть на то, что в отношениях или жизни не работает. Полнолуние с его ярким светом как раз и служит тем самым моментом истины, когда мы видим вещи не через розовые очки, а по-настоящему. Вы почувствуете, как важна честность в общении, открытость и готовность к переменам.

Здесь важно помнить, что Весы — это знак, ориентированный на партнерство, и полнолуние в Весах поднимет вопросы, связанные с тем, как мы строим отношения. Готовы ли вы к пересмотру своих позиций и ожиданий от близких людей? Пришло ли время признаться себе, что вам нужно изменить? Если почувствуете необходимость, не бойтесь отпускать старые модели взаимодействия.

Но вот что я считаю особенно интересным в этом полнолунии: в апреле оно особенно важно на фоне других астрологических событий. Переход Сатурна в Овен который случился чуть ранее, и влияние других планет создадут на этом фоне новый, более решительный импульс. Мартовское полнолуние помогло завершить старое, а в апреле есть возможность построить что-то новое.

Так что если в вашем окружении есть что-то, что требует изменений или обсуждений, не откладывайте их на потом. Используйте этот момент, чтобы очистить пространство для настоящих перемен и улучшений. Ведь полнолуние в Весах дает нам шанс не только на гармонию, но и на внутреннюю силу для достижения ее.

Часто задаваемые вопросы о полнолунии

Когда точно будет полнолуние в апреле 2026?

Астрономический момент полнолуния — 2 апреля 2026 года в 02:11 UTC, что соответствует 05:11 по московскому времени.

Луна действительно станет розовой?

Нет. Розовая Луна — народное название, связанное с цветением флокса в апреле. Луна не меняет цвет. У горизонта она может казаться оранжево-желтой из-за атмосферного рассеяния — это обычный оптический эффект.

Сколько длится полнолуние?

Астрономически — это мгновение. Визуально Луна выглядит полной около трех ночей: с 1 по 3 апреля.

Нужен ли телескоп для наблюдения?

Нет. Наблюдение невооруженным глазом дает полное эстетическое впечатление. Бинокль улучшит видимость деталей поверхности. Телескоп позволит рассмотреть кратеры и горные цепи.

Как полнолуние влияет на самочувствие?

В научных исследованиях связь полнолуния с поведением и самочувствием людей не получила устойчивого подтверждения. Мифы о полнолунии живут в народных традициях тысячелетия, но систематические наблюдения за статистикой происшествий, госпитализаций и рождаемости не выявили значимой корреляции с лунными фазами. Некоторые люди отмечают нарушения сна в полнолуние — возможно, это связано просто с более ярким ночным освещением.

Будет ли затмение в апреле 2026?

Нет. Лунное затмение происходит, когда Луна попадает в тень Земли. В апреле 2026 года геометрия орбит не предполагает затмения. Лунное затмение произошло 3 марта 2026 года (полное лунное затмение, Луна Червей).

Когда следующее полнолуние?

Следующее полнолуние после апрельского наступит 1 мая 2026 года в 17:23 UTC — это Луна Цветов (Flower Moon). А 31 мая 2026 года ожидается второе полнолуние в мае — так называемая Голубая Луна.

Что такое растущая и убывающая фаза Луны?

Растущая фаза — период от новолуния до полнолуния, когда освещенность лунного диска увеличивается. Убывающая фаза — от полнолуния до следующего новолуния, когда она уменьшается. После 2 апреля начнется убывающая фаза, которая завершится новолунием 17 апреля.