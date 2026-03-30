22:13 30.03.2026
Военный ВСУ ждал российских бойцов, чтобы сдаться в плен
Пленный военнослужащий 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Ершов рассказал РИА Новости, что они с сослуживцами ждали в Константиновке, когда до них... РИА Новости, 30.03.2026
ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Пленный военнослужащий 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Ершов рассказал РИА Новости, что они с сослуживцами ждали в Константиновке, когда до них дойдут российские подразделения, и они смогут сдаться в плен, так как им приходилось собирать дождевую воду, чтобы не умереть от жажды.
"Собирали дождевую воду по возможности, очень тяжело и трудно было, мы уже готовились к тому, что просто умрем от голода и жажды. Мы ждали, пока российские войска дошли до наших позиций, и они нас освободили", - сказал Ершов.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Пленный ВСУ рассказал, как оказался на передовой с вырезанными кишками
25 марта, 14:49
По его словам, во время эвакуации с позиций украинские расчеты БПЛА всячески пытались уничтожить их.
"Нас очень тяжело вывозили под нашими же дронами, которые нас пытались убить, скидывали гранаты, ВОГи (выстрел осколочный гранатометный, используется как основной боеприпас для сброса с БПЛА - ред.). Но нас, слава Богу, вывезли, помогли, переодели, побрили, постригли, и в баню", - рассказал Ершов.
В середине марта начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что более 60% территории Константиновки находится под контролем ВС РФ, уличные бои идут в северо-восточной части этого населенного пункта. По его словам, ВС РФ вышли на юго-западные окраины Константиновки и продолжают наступать вглубь городской застройки.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Константиновка играет ключевую роль для ВСУ в плане снабжения краматорско-славянской группировки.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
 
 
