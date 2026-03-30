Иудейская Пасха – Песах - РИА Новости, 30.03.2026
Иудейская Пасха – Песах
Иудейская Пасха – Песах
Песах – один из древнейших и наиболее почитаемых иудейских праздников. Он посвящен самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории
песах: история, традиции, календарь празднования
Иудейская Пасха – Песах

Подготовка к празднику еврейской Пасхи - Песах в Еврейской общине Симферополя. Архивное фото
Песах – один из древнейших и наиболее почитаемых иудейских праздников. Он посвящен самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа, – Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. Вся система иудаизма основана на памяти об Исходе и о последующих событиях, связанных с обретением Земли Обетованной и построением собственного независимого государства.
В библейские времена празднование Песаха сопровождалось паломничеством в Храм, жертвоприношениями и пиршеством с вкушением пасхального агнца. Полагают, что в Песахе слились воедино два древних празднества – скотоводов и земледельцев; в библейский период он стал ассоциироваться с освобождением из египетского рабства.
Традиция связывает название "песах" с тем, что Бог "прошел" (на иврите – "пасах") мимо домов евреев в то время, когда наказывал египтян за отказ фараона отпустить еврейский народ. В иудейском молитвеннике (сидуре) Песах называется "временем нашей свободы"; Тора именует его "праздником опресноков", так как главная особенность Песаха – заповедь есть пресный хлеб (мацу) и строжайший запрет не только употреблять, но и иметь в своем доме квасное (хамец).
Праздник начинается накануне 15 дня нисана (приходится на март-апрель) по еврейскому лунному календарю и длится семь дней в Израиле и восемь – в странах диаспоры. Дата праздника по григорианскому календарю ежегодно объявляется особо.
В 2026 году праздник Песах начнется вечером 1 апреля и завершится ночью 9 апреля.
Законы, связанные с Песахом, сформулированы в талмудическом трактате "Псахим".
Единственный хлеб, разрешенный в Песах, – маца, пресные хлебцы из пшеничной муки, которыми евреи питались в Египте и во время исхода оттуда. Муку разрешено использовать от одного из пяти злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы. Весь процесс выпечки мацы с момента добавления в муку воды не должен превышать 18 минут.
Маца – напоминание о том, что евреи, получив, наконец, разрешение фараона уйти из страны, в такой спешке покидали Египет, что испекли хлеб из неуспевшего взойти теста.
Иудеи до наступления Песаха убираются в доме, особенно на кухне. Собирают все квасное и сжигают в последнее утро перед Песахом.
Кульминационным моментом Песаха является вечерняя трапеза седер ("порядок"), которая устраивается в первый вечер праздника (в странах диаспоры – в первые два вечера).
Седер начинается после возвращения из синагоги; вся семья с гостями собирается вокруг стола. Во время седера произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы. Одним из обязательных условий является приглашение к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи. Во время седера в определенной последовательности читают повествование об Исходе (обычно по книге Агада) и едят особые символические блюда. Это маца, которую едят во исполнение заповеди Торы; горькая зелень – марор (салат-латук, базилик и хрен) и хазерет (тертая зелень), символизирующие горечь египетского рабства; смесь из тертых яблок, фиников, орехов и вина – харосет: его цвет напоминает глину, из которой евреи изготавливали кирпичи, находясь в египетском рабстве. Во время еды зелень обмакивают в соленую воду, символизирующую слезы, пролитые евреями в египетском рабстве, и море, которое они пересекли во время Исхода.
Вся еда раскладывается на кеаре – особом блюде, использующемся только для трапезы седера. На кеар также кладутся три символических блюда, которые не едят: зроа – прожаренный кусок баранины с косточкой, в память о пасхальном жертвоприношении в Иерусалимском храме, бейца – крутое яйцо, как память о храмовых богослужениях, и карпас – кусок любого весеннего овоща (евреи, живущие в Европе, заменяют его вареным картофелем).
Приготовленные продукты раскладывают на блюде определенным образом. Перед ведущим седера кладут три целых мацы, покрытых салфеткой. Перед каждым участником трапезы кладут Агаду – книгу, содержащую сказание об Исходе из Египта, – и все необходимые для седера молитвы и благословения.
Также на стол ставят лучшую посуду и серебро, свечи, кошерное вино.
В качестве основных блюд подают куриный суп с клецками из мацы, гефилте фиш (фаршированная рыба) и запеченное мясо.
В период седера евреи проходят через пять мицвот (обязательных этапов). Первый – съесть мацу, второй – выпить четыре чаши вина, третий – съесть марор (обычно между двумя кусочками мацы), четвертый – чтение Агады, а пятый – чтение хвалебных псалмов.
Четыре бокала красного вина символизируют четыре обещания, данные Всевышним народу Израиля: "И выведу вас из-под ига египтян..."; "И избавлю вас..."; "И спасу вас..."; "И приму вас...". По традиции принято наполнять пятый, особый, бокал и оставлять его для пророка Элияха. Этот бокал не выпивают, а оставляют на праздничном столе. По традиции пророк Элиях считается провозвестником Машиаха (мессии), с приходом которого все евреи возвратятся в Эрец-Исраэль (Землю обетованную).
Существует обычай прятать во время седера кусочек мацы (афикоман), чтобы увлечь детей его поисками; найденный афикоман съедается в конце трапезы. Трапезу заканчивают словами приветствия: "В будущем году – в Иерусалиме!".
В первый день Песаха запрещаются все виды работ. В синагоге проводится торжественное богослужение. Пять последующих дней называются "обычными днями праздника" и считаются рабочими. В эти дни в Иерусалиме у Стены Плача проводится церемония благословения священников, в которой принимают участие только потомки священнического рода левитов.
Седьмой день Песаха завершает торжества праздника и считается нерабочим. Он празднует переход евреями Красного моря и отмечается в радостной атмосфере, с пением и танцами. В полночь в синагогах и в религиозных учебных заведениях устраивается церемония "разделения морских вод".
Восьмой день Песаха отмечается только в регионах диаспоры, где праздничными являются первые два дня и заключительные два дня.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
