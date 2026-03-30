В Перми возбудили дело против подростков, сжигавших палки в Вечном огне
2026-03-30T13:03:00+03:00
ПЕРМЬ, 30 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после истории с пермскими подростками, которые сжигали палки в пламени Вечного огня, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в Мотовилихинском районе Перми
на территории мемориального комплекса, являющегося объектом культурного наследия народов России
регионального значения, подростки сели вокруг пламени "Огня Вечной Славы" и сжигали в нем ветки деревьев.
"По данном факту следственным отделом по Мотовилихинскому району города Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества - ред.)", - рассказали в ведомстве.