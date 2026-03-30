Россиянам разъяснили новые правила перевода денег с 1 апреля

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. С 1 апреля 2026 года вступает в силу приказ Минфина, меняющий требования к оформлению платежей для бизнеса и организаций. Новации не коснутся переводов между физлицами, рассказал агентству “Прайм” старший преподаватель Университета "Синергия" Андрей Сироткин.
Новый документ заменяет приказ Минфина № 107, действовавший с 2013 года. Главное нововведение касается заполнения платежных поручений для платежей в бюджет и на казначейские счета. Теперь в реквизитах должны быть указаны полные данные.
"Для индивидуальных предпринимателей требуется указывать полное имя и правовой статус, а при оплате в пользу юридических лиц необходимо использовать полное официальное наименование организации без неофициальных сокращений", — привел пример Сироткин.
Переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) не изменились. Однако при крупных переводах по сложившейся практике банк может задавать уточняющие вопросы. Эксперт советует заранее информировать кредитную организацию о крупных транзакциях, чтобы избежать задержек.