В Домодедовскую больницу госпитализировали двоих пациентов с оспой обезьян

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Пресс-служба Домодедовской больницы подтвердила РИА Новости информацию о поступлении двух пациентов с оспой обезьян.
"Правда", — сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее в понедельник о госпитализации двух мужчин с температурой писал Telegram-канал Mash. В начале прошлого месяца на лечение в медучреждение попали еще три пациента, двух из которых уже выписали.
В середине февраля межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщало о двух случаях заболевания в Санкт-Петербурге — у туристов, вернувшихся из Таиланда. Еще одного госпитализировали в инфекционный стационар на прошлой неделе. Тогда специалисты взяли ситуацию на контроль и организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Эпицентром распространения заболевания остается Африка. За год зарегистрировали более 50,8 тысячи случаев заражения, большинство — в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне. Наиболее распространенный путь передачи — тесный физический контакт с человеком. На пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль.