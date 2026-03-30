Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 30.03.2026
https://ria.ru/20260330/orban-2083845743.html
Орбан: события в Иране привели к приостановке санкций США против России
2026-03-30T19:54:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
виктор орбан
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20260330/zelenskiy-2083805466.html
https://ria.ru/20260330/zelenskiy-2083790367.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. События в Иране и рост цен на энергоносители привели к частичной приостановке санкций США против России, что позволило ей продавать нефть вдвое дороже и легче и сорвало планы ЕС по Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Европейская стратегия по Украине провалилась. Я думаю, что русские уже выиграли эту войну и раньше. Ну, даже если они и не победили, хотя я думаю, что победили, но и проиграть не могли. А после войны с Ираном я могу с уверенностью сказать, что русские выиграли эту войну", - сказал Орбан в интервью венгерскому порталу Öt.
По его словам, события в Иране "перекрыли часть мировых поставок энергоносителей на 4-5 лет", как следствие, санкции США против российских энергоносителей были приостановлены, и Россия "может продавать свои энергоносители миру гораздо легче по цене вдвое выше", чем до ударов по Ирану.
Орбан добавил, что стратегия ЕС по Украине строилась на том, что у России закончатся финансовые ресурсы, но "этот план был сорван серией авиаударов президента США по Ирану, потому что это освободило Россию от санкций".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала