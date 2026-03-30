Орбан: события в Иране привели к приостановке санкций США против России

БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. События в Иране и рост цен на энергоносители привели к частичной приостановке санкций США против России, что позволило ей продавать нефть вдвое дороже и легче и сорвало планы ЕС по Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.