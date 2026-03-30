Орбан: события в Иране привели к приостановке санкций США против России

БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. События в Иране и рост цен на энергоносители привели к частичной приостановке санкций США против России, что позволило ей продавать нефть вдвое дороже и легче и сорвало планы ЕС по Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Европейская стратегия по Украине провалилась. Я думаю, что русские уже выиграли эту войну и раньше. Ну, даже если они и не победили, хотя я думаю, что победили, но и проиграть не могли. А после войны с Ираном я могу с уверенностью сказать, что русские выиграли эту войну", - сказал Орбан в интервью венгерскому порталу Öt.
Орбан добавил, что стратегия ЕС по Украине строилась на том, что у России закончатся финансовые ресурсы, но "этот план был сорван серией авиаударов президента США по Ирану, потому что это освободило Россию от санкций".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.