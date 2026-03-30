В ООН сообщили о гибели миротворца в Ливане из-за взрыва снаряда

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Один миротворец Временных сил ООН на юге Ливана (Unifil) погиб, другой получил тяжелые ранения в республике в результате взрыва снаряда, сообщила структура.
«
"Вчера ночью в результате взрыва снаряда на позиции Unifil... трагически погиб миротворец. Еще один был серьезно ранен", - говорится в заявлении в Telegram-канале структуры.
Unifil добавила, что происхождение снаряда неизвестно, ведется расследование для установления причин произошедшего.
Эскалация между Израилем и ливанским движением "Хезболла" началась в ночь на 2 марта, когда движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения в регионе. В ответ Армия обороны Израиля приступила к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге республики.
Вместе с тем достигнутые в ноябре 2024 года при международном посредничестве договоренности о прекращении огня фактически не соблюдала израильская сторона. Власти Ливана неоднократно заявляли о регулярных нарушениях со стороны Израиля.