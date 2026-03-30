В ООН сообщили о гибели миротворца в Ливане из-за взрыва снаряда

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Один миротворец Временных сил ООН на юге Ливана (Unifil) погиб, другой получил тяжелые ранения в республике в результате взрыва снаряда, сообщила структура.

"Вчера ночью в результате взрыва снаряда на позиции Unifil... трагически погиб миротворец. Еще один был серьезно ранен", - говорится в заявлении в Telegram-канале структуры .

Вместе с тем достигнутые в ноябре 2024 года при международном посредничестве договоренности о прекращении огня фактически не соблюдала израильская сторона. Власти Ливана неоднократно заявляли о регулярных нарушениях со стороны Израиля.