В Омске автомобиль задавил двух пешеходов

ОМСК, 30 мар - РИА Новости. Автомобиль в вечернее время в Омске задавил двоих мужчин, которые шли по проезжей части, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В результате ДТП пешеходы от полученных травм скончались на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи. Личность одного из погибших установлена – это житель города Омска 38 лет, личность второго мужчины устанавливается", - сообщили в пресс-службе ведомства.