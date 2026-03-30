Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без паломников
Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без паломников - РИА Новости, 30.03.2026
Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без паломников
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую Субботу пройдет без паломников и туристов из-за ситуации с безопасностью, сообщила... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T14:10:00+03:00
2026-03-30T14:10:00+03:00
2026-03-30T17:03:00+03:00
иерусалим
в мире, иерусалим, пасха
В мире, Иерусалим, Пасха, Религия
Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без паломников
Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без туристов
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар — РИА Новости. Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую Субботу пройдет без паломников и туристов из-за ситуации с безопасностью, сообщила пресс-служба израильской полиции.
"Сегодня утром состоялась встреча с латинским католическим кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой, в ходе которой было решено, что традиционные церемонии пройдут в символическом и ограниченном формате", — говорится в релизе для прессы.
Допустят ли журналистов на мероприятие, пока неизвестно, рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Святыни в Иерусалиме
более месяца остаются закрытыми для верующих из-за ракетных обстрелов
. Общественных убежищ в Старом городе нет. Осколки уже неоднократно падали в считаных метрах от храма Гроба Господня, Стены Плача и мечети Аль-Акса.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне Пасхи. В этом году православные ее отметят 12 апреля. Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где распяли и погребли Иисуса Христа. Там же он воскрес.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003-го Фонд Андрея Первозванного
ежегодно доставляет его в Москву
.