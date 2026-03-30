Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без паломников

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар — РИА Новости. Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую Субботу пройдет без паломников и туристов из-за ситуации с безопасностью, сообщила пресс-служба израильской полиции.

"Сегодня утром состоялась встреча с латинским католическим кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой, в ходе которой было решено, что традиционные церемонии пройдут в символическом и ограниченном формате", — говорится в релизе для прессы.

Допустят ли журналистов на мероприятие, пока неизвестно, рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

ракетных обстрелов . Общественных убежищ в Старом городе нет. Осколки уже неоднократно падали в считаных метрах от храма Гроба Господня, Стены Плача и мечети Аль-Акса. Святыни в Иерусалиме более месяца остаются закрытыми для верующих из-за. Общественных убежищ в Старом городе нет. Осколки уже неоднократно падали в считаных метрах от храма Гроба Господня, Стены Плача и мечети Аль-Акса.